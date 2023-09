Příští rok to tedy bude devadesát let, co městské lázně na Polance přivítaly své první návštěvníky. Je proto trochu škoda, že na toto kulaté výročí bude Polanka zavřená. Jubileum by se mohlo oslavit podobně jako otevření lázní. „Slavnost zahájena byla o půl 11. hod. dopolední fanfárami z Libuše, hranými s nově vybudovaného vyhlídkového pavilonu na Krajíčkově stráni. Po proslovech koncertovala pak hudba na lázeňském paviloně až do večerních hodin,“ popsal slavnostní chvíle týdeník Horácko z 1. června 1934.

Nové koupaliště nahradilo to původní, které bylo na pravém břehu řeky. O tom, jak finišovaly přípravy provozu lázní, napsal dobový tisk. „V tyto dny upravuje se řečiště pro neplavce, jimž bude vyhraženo ke koupání místo jednak dlážděné, jednak štětované v šíři asi 8 m podél levého břehu lázní. V nejbližších dnech bude se usazovati sprchové zařízení, jež stará plovárna postrádala vůbec, brodiště pro ty nejmenší děti a pískoviště,“ napsalo Horácko tři týdny před otevřením plovárny. Mimochodem, na tehdy dřevěné lávce nechalo město zřídit i věž ke skokům do vody.

A kolik tehdy lidé platili za vstup? „1 Kč dospělí, 50 hal. děti. Za toto vstupné má každý nárok na společnou šatnu. Kdo si přeje zvláštní kabinu pro sebe, doplatí za celou kabinu 3 Kč, za rodinnou kabinu 5 Kč, za osobu 1 Kč. Vstupné i kabiny možno předplatiti na celou sezonu: Vstupné 50 Kč, děti 25 Kč, kabina 100 Kč, rodinná kabina 150 Kč,“ upozornilo Horácko v témže článku.

Vybudování městských lázní stálo 300 tisíc korun a z velké části je financovala Městská spořitelna Třebíč. Jen oprava dobových kabin, která probíhala od roku 2016 do roku 2022, stála 12,8 milionu korun. A náklady na novou podobu Polanky byly ještě před nárůstem cen za stavební materiály a práce odhadovány na 120 milionů korun. Doba je zkrátka trochu jinde – ale něco přece jen zůstává. Polanka je stále obklopená zelení podobně, jako když přivítala první návštěvníky. Těch do městských lázní v prvním roce jejich provozu dorazilo dvaadvacet tisíc.