Podle něj už lidé využívají vyhřívaný venkovní bazén. „Oceňují i kvalitu travního porostu. Naše novinky pro letošek jsou ale spíše technického rázu. Protože je Laguna tento rok jediným plaveckým areálem v Třebíči, posunuli jsme její plánovanou technickou odstávku až na první zářijový týden, aby Lagunu mohli lidé využívat opravdu po celé prázdniny,“ doplnil Novák s tím, že dříve byla odstávka vždy v srpnu. „Tentokrát bude navíc opravdu velmi krátká. Zároveň vycházíme vstříc všem, kdo mají rádi saunové ceremoniály. Sauny poběží i přes letní měsíce. Tuto novinku jsme zavedli už minulé léto a po loňské pozitivní zkušenosti věřím, že to lidé ocení i tentokrát,“ řekl dále Novák.

Budějovice, Jemnice a Jaroměřice

V nadcházejících dnech budou moci lidé navštívit i koupaliště v Moravských Budějovicích. „Otevíráme ve středu dvanáctého června. Červen je u nás tradice, i když letos nám počasí moc nepřeje. V neděli šestnáctého června ale koupaliště bude součástí Moravskobudějovického triatlonu, což je také důvod, proč otevřít i pro veřejnost,“ informovala ředitelka koupaliště Miroslava Bendová.

Oblíbený biotop v Jemnici své brány otevře až v závěru školního roku. „Ve čtvrtek 27. června bude od třetí hodiny odpolední na biotopu probíhat první akce ze série Jemnice patří dětem. Bude to zábavné odpoledne, kdy bude vstup pro všechny zdarma. Děti se mohou těšit na aquazorbing, skákací hrad, vodní bitvu a různé soutěže,“ pozvala do Jemnice Irena Křivánková z tamního informačního centra. „Od 28. června bude již otevřeno v běžné otevírací době. Nejzajímavější novinkou, kterou jsme na letošek připravili, je hmatový chodníček,“ nastínila Křivánková.

Kdy své brány otevře koupaliště v Jaroměřicích nad Rokytnou, se zatím neví. „Červen je zatím špatný, ale snad to spustíme v jeho posledním týdnu. To už by mohlo být teplo a stabilní počasí,“ podotkl jaroměřický starosta Jaroslav Soukup.

Podle něj jsou novinky stejně jako v Třebíči spíše technického rázu. „Vyměnili jsme dávkování chemie, protože to předcházející zařízení už bylo na hranici životnosti. Rozšířili jsme i prostory před bufetem a pak prostor okolo bazénu. Návštěvníci tak budou mít větší komfort,“ nastínil starosta. „Upravili jsme i malý bazén. Není tam už stříkající hříbek, ten ochlazoval vodu,“ doplnil Soukup s tím, že právě malý bazén vylepší Jaroměřičtí v příštím roce.