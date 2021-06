Právě k té je nyní radnice zase o krok blíže. „Aktuálně jsme zadali veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci pro společné uzemní řízení. Jde o územní a stavební řízení na revitalizaci zmíněného plaveckého areálu. Tato dokumentace by měla být ještě letos hotová. Hodnota této zakázky je jeden milion dvě stě tisíc korun,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Pokud všechny administrativní části půjdou dobře, samotná rekonstrukce koupaliště by mohla začít v roce 2023. „Momentálně se odhadované náklady na revitalizaci pohybují okolo 120 milionů korun,“ vyčíslil starosta.

Jedním z největších problémů, které Polanku trápí je neustále studená voda. Potvrdila to i studie, kterou si radnice v minulosti nechala zpracovat u odborníků. „Je to pravda, ať tam jdete uprostřed srpna v největším pařáku nebo v červnu, voda je pořád stejně ledová. Vždycky mi to dá hodně přemlouvání, abych do ní vůbec vlezla,“ komentovala Jana Tomková z Třebíče. Nutnost zajištění ohřevu vody potvrdila i studie, kterou si v minulosti nechala zpracovat radnice u odborníků, kteří poskytli několik možných návrhů, jak by koupaliště mohlo po proměně vypadat.

Na Polance by podle návrhu specialistů měly přibýt atrakce a z velkého padesátimetrového bazénu s osmi drahami by měly vzniknout dva. V prvním by zůstaly dvě nebo tři dráhy padesátimetrové, a dvě pětadvacetimetrové. Ve druhé části by byla odpočinková voda s atrakcemi. Studie počítá i s proměnou zázemí včetně převlékáren a občerstvení.

V budoucnu by se mohl změnit i provozovatel koupaliště. „Myslím, že má smlouvu na dobu určitou, takže po vypršení data proběhne soutěž o nového provozovatele,“ dodal Pavel Pacal.

Letní koupaliště Polanka



- Otevřelo v roce 1978.



- Součástí jsou dřevěné říční lázně architekta Bohuslava Fuchse z roku 1934.



- Na koupališti je 50m bazén, skokanská věž- 1,3 a 5 metrů.



- Nechybí zde 85 m dlouhý tobogán nebo dětský bazén a brouzdaliště.



- Areál má i hřiště pro nohejbal a volejbal, dětské hřiště s dřevěnými houpačkami a prolézačkami.



- Mezi návštěvníky je oblíbený i minigolf.