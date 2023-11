/VIDEO/ V Katolickém gymnáziu Třebíč se po celý víkend koná festival Kostkohraní. Malí i velcí se mohou těšit na stovky her, stavebnic a soutěží. Na své si přijdou i milovníci legendárních Rychlých šípů.

Podlahu v místnosti pokrývají dílky z legendární stavebnice Seva. V nich se doslova brodí několik dětí. O dveře dál pro změnu vzniká velká konstrukce z dřevěných kostek. A hned vedle hrají malí návštěvníci cosi na způsob hokeje, který ovládají magnety pod stolem. „Hokej se mi líbil asi nejvíc. Ale ne tenhle. Ještě je tu další, kde byly i malé hokejky,“ popisuje Ríša Kouba.

Ten na akci Kostkohraní, která se po celý víkend koná v třebíčském katolickém gymnáziu, přišel se svou matkou a starší sestrou Aničkou. „Já už tady byla na nějakém předešlém ročníku, ale to jsem byla tak malá, že si to nepamatuji. Dnes mi tu ale moc líbí,“ líčí Anička, která se právě lopotí se stavebnicí, z níž má vyrůst malý tobogán.

Kostkohraní je velký festival her, kostek a stavebnic, který do prostor gymnázia láká stovky dětí. A také dospělých, z nichž mnozí si s kostkami a stavebnicemi možná hrají ještě více než jejich potomci. „Jestli chcete vědět, kolik tady máme stavebnic, tak to opravdu nevím. Zkrátka nepočítaně. Ale mám tu asi padesát spolupracovníků, kteří jsou na stanovištích většinou po dvou,“ vysvětluje hlavní organizátor Vít Oplatek.

Ten jednak pracuje na Katolickém gymnáziu coby pedagog volného času, jednak vede spolek Halahoj, který na gymnáziu sídlí a hry jsou jednou z jeho hlavních činností. „Kostkohraní letos pořádáme už počtvrté. Jeden ročník chyběl kvůli covidu. Pro tuto akci jsme se inspirovali podobnou v Praze, kde to ale bývá tak, že firmy vyrábějící hry tam většinou jen nabízejí výrobky a jen občas si můžete malinko pohrát. My to pojali naopak. Všichni si mohou hrát,“ dodává Oplatek, který je zároveň i vedoucím třebíčské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Jedna místnost je tedy věnována legendárním Rychlým šípům. S těmi se lze dokonce setkat osobně – i když je fakt, že místo Rychlých šípů jsou za dveřmi stylizované klubovny Rychlé šipky. Celou slavnou pětici totiž tvoří děvčata. A největší slovo mezi nimi má zjevně nikoli Mirek Dušín (nebo snad Mirka Dušínová?), ale dívka s červenou čepičkou. „Ztratil se nám pes a děti nám ho pomáhají hledat,“ říká slečna Červenáček, která na rozdíl od původní předlohy ze všech pěti aktérek nejvíce vyrostla do výšky.

Právě hledání psa je důležité pro všechny, kteří chtějí Kostkohraní projít opravdu důkladně. Návštěvníci totiž musejí na některých stanovištích získat písmena, z nichž vytvoří jméno psa. Na toho je pak potřeba v klubovně zavolat – a pokud je to jméno správné, pejsek se ozve a dá správnému luštiteli odměnu.

Záměrně jméno psa neprozrazujeme, protože Kostkohraní běží ještě v neděli, a to od jedné do šesté hodiny odpolední. Na návštěvníky čeká v Katolickém gymnáziu Třebíč opět mnoho her, kostek, stavebnic – ale třeba i ježci v kleci.

