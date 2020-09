Na Pelhřimovsku byli na počátku pandemie koronaviru na jaře nakaženi dva lidé. Dnes počty přesahují stovku. „Oranžová barva na koronavirovém semaforu je jen výsledek ze statistiky. Nemusí mít nic společného s reálnou situací v okrese. Proto panika není na místě,“ zdůraznil krajský hygienik Jiří Kos. Jak dodal, občas ho překvapuje jakým způsobem se veřejnost v Česku chová. „Na jedné straně lidé protestují proti rouškám. Na straně druhé podléhají panice jakmile si přečtou nějakou informaci na internetu. Viděli jsme to v době, kdy se potvrdil výskyt koronaviru ve Větrném Jeníkově. Byli případy, kdy se lidé báli přes obec projet autem,“ podotkl hygienik.

Koronavirový semafor:

Bílá znamená nulové riziko, oranžová s červenou zvýšené, černá pak zdravotnickou krizi. Výpočet skóre je závislý na celé řadě faktorů, roli hraje počet nakažených, ale také rychlost, s jakou se nemoc šíří, počet nemocných seniorů nebo třeba fakt, že šíření nákazy není omezené na jedno místo. Pro lidi z toho vyplývá jediné, je potřeba co nejsvědomitěji dodržovat hygienická opatření.

Ladislav Dušek, zdravotnický statistik

Jak vysvětlil, v Pelhřimově se sice zvyšují počty potvrzených nákaz, ale největší ohnisko je v místním Domově důchodců a některých školách. „Takže se jedná jen o určité skupiny. Domov důchodců je úplně zavřený, v současné době tam pomáhá armáda. Proto není důvod bát se cesty do Pelhřimova, pokud dodržujeme zavedená opatření, což jsou roušky a dezinfekce,“ zdůraznil hygienik.

V druhém oranžovém stupni rizika nákazy novým typem koronaviru jsou po páteční aktualizaci takzvaného semaforu ministerstva zdravotnictví vedle Prahy nově okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště. Nicméně počty nakažených stoupají, Vysočina zezelenala a jestli počty dál porostou, oranžová hrozí i jí.

Podruhé v tomto týdnu se proto v pátek sešla Bezpečnostní rada Kraje Vysočina, aby zhodnotila epidemiologickou situaci v regionu. Podle krajských hygieniků zatím není třeba přijímat další mimořádná opatření nad rámec celostátně platných. V případě Vysočiny nejde v tuto chvíli o komunitní přenos nemoci. „Nárůst počtu nemocných je ale signálem, že občané by se měli začít chovat zodpovědněji. Minimálně to znamená důsledně nosit roušku v uzavřených prostorech, omezit hromadná setkání a akce, a to i rodinného charakteru, a v případě lékařského ošetření vždy pravdivě uvést svůj aktuální zdravotní stav,“ vzkázal obyvatelům Vysočiny hejtman Jiří Běhounek.

Situace v domově v Humpolci se stabilizovala

Situace v Domově pro seniory v Humpolci v Lužické ulici, kde budou až do 23. září vypomáhat příslušníci Armády ČR, se podle mluvčí Kraje Vysočina Evy Neuwirthové nyní stabilizovala. „Rád bych touto cestou vyjádřil Generálnímu štábu Armády ČR velké poděkování za rychlou pomoc v humpoleckém domově. Díky vojákům jsme se nedostali do kritické situace při zajištění péče o klienty domova. Navíc dobrou zprávou je, že zdravotní personál nabídly do Humpolce jako výpomoc krajské domovy pro seniory v Havlíčkově Brodě a v Mitrově," zdůraznil hejtman Jiří Běhounek.

Naši vojáci v domově pro seniory v Humpolci. Asistují odbornému personálu a zajišťují dezinfekční opatření. Jsme tam, kde je nás třeba.#JsmeArmada #armadapomaha pic.twitter.com/uCVMXbHX7M — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) September 11, 2020

Bezpečnostní rada kraje v pátek odsouhlasila nákup další dvaceti tisíc kusů odběrových setů. Před několika dny byla také rozšířena služba pro všechny, kteří jdou k odběru. „Osoba, které byl proveden výtěr, byla dosud informována SMS zprávou pouze v případě negativního výsledku, ostatní čekali na telefonický kontakt od pracovního krajské hygieny. Nyní jsou rozesílány zprávy i s pozitivním výsledkem testu s příslušnými pokyny," upřesnila Neuwirthová.

Kraj Vysočina také zajistí šest tisíc kusů roušek a respirátorů pro studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava, kteří chodí na praxi do krajských nemocnic, zejména do nemocnice Jihlava.

Být na koronavirovém semaforu oranžový, znamená podle Ministerstva zdravotnictví například omezení počtu účastníků hromadných akcí nebo omezení otevírací doby podniků veřejného stravování a v zaměstnání nastavení zvláštního režimu, například posílení systému práce z domu.

Děti vedou k odpovědnosti

Jak vypadá hygienické opatření třeba v základní škole Ždírec nad Doubravou popsal ředitel Ota Benc. „Roušky nejsou nařízené, tudíž je neužíváme. Průběžně se snažíme děti vést k zodpovědnosti k sobě i druhým. Dodržovat sociální distanc a při při projevech rýmy nebo kašle být maximálně ohleduplný k okolí. Platí častá dezinfekce společných prostor a a užíváných ploch. Kliky, vypínače, zábradlí, WC a podobně po každé přestávce,“ upřesnil ředitel.

Podle Jiřího Kose krajská hygiena v Jihlavě pracuje v současné době ve stejném systému jako dosud. K žádným převratným změnám nedošlo. „Máme jeden celostátní systém Chytrá karanténa a systém zavedený Krajem Vysočina. Podle něho zařazujeme pacienty do pořadníku na odběry a informujeme, zda jsou pozitivní. Systémy fungují a doufáme, že se nezahltí,“ povzdechl si hygienik. Jak ale dodal, platí, že hygienici jsou na pokraji sil. Čekají, co se stane na podzim, až do hry vstoupí i „obyčejná“ chřipka a budou muset rozlišovat chřipku a covid. Na takzvané sebetrasování, které by mohlo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a premiéra Andreje Babiše ulehčit hygienikům práci s vyhledáním kontaktů, hledí Jiří Kos s rozpaky.

„Takzvané sebetrasování by byla podle mého názoru až poslední možnost, když by ve vyhledávání kontaktů a testování potenciálních nakažených selhalo úplně všechno,“ konstatoval Jiří Kos. Jak upřesnil, není v tomto případě žádný velký optimista a nevěří, že by nakažení vyplnili dotazník správně. „Většina z nich si řekne, přece někoho neudám. Jiní nevyplní dotazník už z principu. Takže sebetrasování jen v nejhorším případě,“ zdůraznil Jiří Kos. Nicméně se tento systém v Česku už používá u některých nakažlivých chorob jako je tuberkulóza nebo pohlavní choroby.

Stejně tak podle Kose zatím krajská hygiena v Jihlavě nepotřebuje pomoc policie. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka má totiž s trasováním pomoci hygienikům několik desítek policistů. „To se podle mých informací týká hlavně Prahy,“ podotkl Jiří Kos. Na dotaz na téma spolupráce Policie ČR a hygieniků, reagovala z Jihlavy krajská mluvčí policie Dana Čírtková: „Jak budeme postupovat v případě spolupráce s hygienickými stanicemi je věc odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia České republiky.“

Podle hygienika Jiřího Kose stále platí, že potvrzených případů přibývá, ale často jsou to pacienti bez příznaků s lehkým průběhem. Proto nehrozí, že by zdravotní systém nezvládl péči o nemocné. Rizikovou skupinou jsou lidé nad 65 let.