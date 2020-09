Podle krajského hygienika Jiřího Kose zatím platí standardní opatření. Zda hygienici „přitvrdí“, záleží na rozhodnutí bezpečnostní rady kraje. Čísla stoupají i na Třebíčsku a také v Pelhřimově, kde bylo na jaře na začátku pandemie koronaviru minimum nakažených.

Jak hodnotíte aktuální koronavirovou situaci v kraj?

Koronavirus se objevil v domově důchodců v Humpolci, kde se nákaza potvrdila u 23 klientů a 18 zaměstnanců. Nákaza se objevila také na Pelhřimovsku, kde se uskutečnil třídní sraz maturantů a výsledkem je 13 pozitivních. Nákaza je také na dvou městských úřadech. Co se týče sociálního zařízení pro důchodce v Třebíči, tak tam se teprve začíná s testováním, na aktuální čísla je ještě brzo.

Chystá hygiena v souvislosti s takovým nárůstem počtu nakažených nějaká tvrdší opatření než jen nošení roušek v dopravních prostředních a na úřadech?

Krajská hygiena v této chvíli zatím nevyhlašuje žádná zpřísněná opatření kvůli zvyšujícímu se počtu pozitivních. Návrh na přísnější hygienická opatření existuje, ale závěr vyplyne až z jednání bezpečnostní rady kraje v pondělí 7. září.

Podle názoru laické veřejnosti počty nakažených stouply hlavně v důsledku zahájení školního roku. Je to i váš názor?

Zatím se jedná o ojedinělá ohniska nákazy. Teorii, že počty nakažených stouply výrazně kvůli začátku školního roku nesdílím. Jak se do zvýšení počtu nakažených promítá začátek školního roku, to se teprve ukáže. Na to je ještě brzo. Problém je jinde. Úřady, spolky a instituce se snaží takříkajíc dohnat, co na jaře a v létě kvůli pandemii zameškaly, takže se houfně pořádají školení, třídní srazy, semináře a podobně.