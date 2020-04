„Nemohu zatím říct, že je nákaza na ústupu, ale kéž by to tak skutečně bylo. Faktem je, že reprodukční faktor je skutečně nízký. Začíná nám převažovat přenos v rámci rodiny nebo určité sociální skupiny. Zkrátka jsou výsledky pozitivní u lidí, kteří jsou v blízkém kontaktu s nakaženým,“ popsal situaci krajský hygienik Jiří Kos.

Zároveň však upozorňuje, že je potřeba neusnout na vavřínech. „Jsou před námi další krizové momenty, a to čarodějnice a První máj. Doufám, že se lidé nebudou scházet v takovém množství,“ vyslovil přání Kos.

Udržet kázeň

Na vývoj situace budou mít vliv i nastávající rozvolnění. „Teprve teď se odpovědnost přenáší na běžného člověka. Už to nebude státní represe. Bude hodně záležet na tom, jak budou lidé dbát na hygienické zásady, a to nejen nošení roušek, ale hlavně mytí rukou a dodržování rozestupů. Zkrátka běžná hygiena, která by měla být každému vlastní,“ upozornil Kos.

Kdyby se podařilo současnou kázeň lidí udržet, mohla by být situace velmi příznivá. „Myslím si, že by to pak mohlo vypadat tak, že nám v populaci vyskočí malé ohnisko a infikují se jen lidé z nejbližšího okolí. Tak, jak jsme zvyklí i u viróz,“ dodal Kos.