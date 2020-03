Ve městě jsou od tohoto týdne vypnuty všechny parkovací automaty. „V souladu s nařízením vlády České republiky je parkování do 24. března do 6.00 bez poplatků,“ uvedla třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

V pondělí 23. března mělo začít plánované blokové čištění. To je do odvolání zrušeno, protože mnoho aut by nemělo kam přeparkovat. Lidé jsou totiž doma v karanténě, a tak jsou parkovací místa většinou zaplněná i přes den.