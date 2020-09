„Je tam pouze jedna paní na podatelně a druhá na spojování a jinak řešíme vše elektronicky. Žádáme proto občany, aby na úřad městyse osobně docházeli pouze v nejnutnějších případech, jinak řešili záležitosti e-mailem nebo telefonicky,“ řekl Ryšavý.

Výskyt nemoci ovlivnil kulturní dění v obci. „Museli jsme už podruhé zrušit plánovaný koncert Veselé trojky. Měl být příští týden, ale protože je určený spíše seniorům, raději jsme jej odložili. S kapelou jsme domluveni, že po odeznění zvýšeného výskytu koronaviru se spojíme a domluvíme na novém termínu. Vstupenky zůstávají v platnosti,“ vysvětlil Ryšavý.

Aktuálně je v celém okresu Třebíč pozitivně testováno mezi šedesáti až sedmdesáti lidmi. „Vím, že na internetu kolují informace o tom, že na Třebíčsku je pozitivně testováno devadesát lidí. Situace je ale jiná, v těch devadesáti pozitivních jsou zahrnuti všichni od patnáctého srpna. V mezidobí se část z nich již vyléčila,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Přímo v Třebíči je aktuálně pozitivních na koronavir sedm lidí. „Není to závratně vysoké číslo, ale musíme být i nadále obezřetní Je to o naší ohleduplnosti je to o dodržování základních hygienických pravidel, to znamená dezinfekce rukou, odstupy a v uzavřených místnostech roušky,“ zdůraznil Pacal.

Onemocnění se zatím vyhýbá i větším podnikům. „Nemáme žádná velká ohniska ve smyslu, že by se koronavir objevil v nějaké firmě. Pozitivně testovaní jsou především lidé, kteří se zúčastnili oslav, večírků, svateb, dokonce pohřbů, kde se sešlo větší množství lidí v uzavřené místnosti. V třebíčské nemocnici je hospitalizovaných několik pacientů, mluvíme v řádech jednotek a všichni mají lehčí průběh,“ dodal Pacal.