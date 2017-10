Konec října chystá koncert, výstavu i dýňování

Třebíčsko - Konec října se na Třebíčsku ponese ve znamení bohatého kulturního programu. Chybět nebude koncert duchovní hudby, výstava fotografií nebo Halloween Party.

Koncert duchovní hudby se v sobotu 28. října uskuteční v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. Zazní skladby M. A. Charpentiera včetně slavné předehry Te Deum v podání pěveckého sboru Santini z Telče, sólistů, smyčcového Ad Hoc Quartetu z Třebíče a hostů. Koncert začíná v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.

Jak Moravské Budějovice vypadaly dříve a jak vypadají nyní. Přesně to nabídne výstava fotografií z moravskobudějovického kalendáře. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 27. října v sedmnáct hodin. V rámci vernisáže proběhne i slavnostní křest nového kalendáře pro rok 2018. Samotná výstava potrvá až do třetího listopadu a je ji možné navštívit od pondělí do pátku od desíti do dvanácti a od čtrnácti do šestnácti hodin a o víkendu je otevřeno od čtrnácti do šestnácti hodin.

Vyřezávané dýně, rej strašidelných masek nebo dýňovou tombolu přinese Hallowen Party ve Vladislavi. Odstartuje v sobotu 28. října od sedmnácti hodin. Pro účastníky budou připraveny zajímavé soutěže, mezi kterými nebude chybět vyhlášení nejlepší vyřezávané dýně nebo nejstrašidelnější maska. Dále je připravena speciální dýňová tombola a nebude chybět ani ukázka sebeobrany. Na závěr večera mohou masky posedět u ohýnku.