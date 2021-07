Holčičky od tří do jedenácti let si poslední srpnovou sobotu obléknou krásné šaty, nasadí korunky a nechají se hýčkat. Malé princezny pak zaznamená profesionální fotograf. „O to, aby jim to na fotkách opravdu slušelo, se postará vizážistka a kadeřnice,“ přibližuje Jana Vondráčková, předsedkyně Klubu maminek Police, který je jedním z pořadatelů.

Každá si tak bude moci vychutnat svou půlhodinku. Na akci se však musí registrovat předem, a to u Jany Vondráčkové na telefonním čísle 776 196 229. „Je to z toho důvodu, že objednáváme šatičky a potřebujeme vědět přesnou velikost. A také proto, aby se nám tu netvořily fronty a holčičky si to mohly užít se vším všudy,“ vysvětluje Vondráčková.

Míst bude přesně třicet a rezervace spustí 28. července úderem desáté hodiny. „Někteří se ptali už v květnu. Když jsme tuto akci vyhlásili loni, měli jsme totiž za necelé tři hodiny plno na celý den,“ vzpomíná starosta Police Karel Janoušek.

Na své si ale přijdou i kluci. „Nechtěli jsme je ochudit, a tak jsme vymysleli doprovodný program. Během čekání na své sestřičky nebo kamarádky si mohou prohlédnout a vyzkoušet policejní auta, sportovní kabriolet, jízdu na minimotorkách nebo třeba střílení. Myslím, že se rozhodně nudit nebudou,“ věří Vondráčková.

Bez rezervace

Jak jedním dechem doplňuje, zmíněné atrakce mohou navštívit i děvčata. „Rozhodně jim nikdo nebude bránit v tom, aby se také svezly nebo si samy zajezdily,“ podotýká s tím, že u těchto atrakcí není žádná rezervace potřeba.

Akce navazuje na loňský první ročník, který nesl název Staň se princeznou na zámku v Polici. „Měl opravdu velký úspěch, tak jsme se rozhodli pokračovat a ještě více tento zážitkový den vylepšit,“ usmívá se Vondráčková.

Kladné ohlasy zaznívaly i od starších. „Několik maminek nám říkalo, jestli to nerozšíříme i na dospělé, že by také chtěly být princeznami,“ směje se Janoušek. „Bylo by to hezké, ale zatím to neplánujeme,“ doplňuje ho Vondráčková.

Nápad okoukali na internetu. „Viděla jsem to u kamarádky a moc se mi to líbilo. Dali jsme s panem starostou hlavy dohromady a protože je pro každou špatnost, nadchlo ho to stejně jako mě a rozhodli jsme se, že to musíme uspořádat i u nás,“ dodává Vondráčková.