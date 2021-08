Za nárůstem počtu aut v centru, na Bráfově třídě i na Znojemské stojí úplná uzavírka Táborské ulice. „Fungovala jako spojnice, když se člověk chtěl dostat z jednoho konce Třebíče na druhý. Když ji zavřeli, nezbyla prostě jiná cesta, než přes centrum města. Čím dřív to skončí, tím líp, protože tohle už vážně nejde snášet,“ mínil Jan Fiala z Třebíče.

Teď se konečně blíží konec této dopravní komplikace. Dělníci dokončili nové vodovody a kanalizace a momentálně pokládají asfaltové vrstvy. „Na Táborské ulici se pracuje dnem i nocí. Bude v provozu o měsíc a půl dříve oproti harmonogramu. Tedy do konce srpna bude kompletně průjezdná,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Kruhový objezd začne fungovat do konce prázdnin

Stejně tomu bude i s dopravním omezením při výjezdu z Třebíče směrem na Velké Meziříčí, kde plynulost provozu komplikuje stavba kruhového objezdu na křížení ulic Rafaelova, Manželů Curieových a U Obrázku. „I zde bude vše hotové do konce srpna,“ potvrdil starosta. Náklady na stavbu jsou okolo deseti a půl milionu korun.

Během stavby bylo místo průjezdné pouze pro auta nad 3,5 tuny a autobusy. „Provoz zde řídí semafory. Osobní auta musí upravovaný úsek objíždět Míčovou a Táborskou ulicí,“ popsala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Okružní křižovatku staví město ve spolupráci s Krajem Vysočina. „Na základě dohod ji téměř celou realizuje město Třebíč, kraj se podílí realizací asfaltových vrstev na kruhovém objezdu a na přilehlých úsecích silnice II/360,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Kruhový objezd je nutný pro to, aby u něj v budoucnosti mohly naplno fungovat průmyslové zóny Rafaelova I. a II. „Byla to podmínka Policie ČR a je to logické, nejen směrem k té průmyslové zóně, ale i k lokalitě směrem na druhou stranu k novému hřbitovu, která je podle územního plánu určena rovněž k zastavění,“ doplnil Pacal.

Kdy by se v zóně Rafaelova II. mohlo začít stavět, zatím není jisté. „Je to trošku věštění z křišťálové koule, ale pokud vše půjde dobře, tak by letos mohla vzniknout územní studie a v příštím roce bychom rádi získali územní rozhodnutí a případně i stavební povolení. V roce 2023 bychom mohli začít se síťováním a mohl by začít i prodej prvních pozemků,“ nastínil starosta Třebíče.

Dopravní omezení v centru Třebíče



- Uzavírka Táborské ulice skončí na konci srpna.



- To způsobilo, že jedinou možností, jak projet město bylo po Bráfově třídě.



- Doprava zhoustla natolik, že téměř celý den se v centru tvořily dlouhé kolony.



- Do konce prázdnin bude hotový i nový kruhový objezd u průmyslových zón Rafaelova I. A Rafaelova II.