„První etapa prací se týká horní strany náměstí od křižovatky ulice Přerovského až k Malovanému domu, část oprav půjde směrem, kde se nachází stánek. S provozovatelkou stánku jsme se dohodli že do třicátého září stánek vyklidí a ukončí svoji činnost,“ sdělil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Po proměně náměstí se stánek zpět už nevrátí. Zda a v jaké podobě tam budou mít lidé možnost se občerstvit, zatím není jasné. „Občerstvení je plánované, ale o jeho podobě zatím není rozhodnuto. Možná využijeme okolní restaurace a kavárny, vybídneme je, aby si zahrádky umístily na plochu Karlova náměstí a vyřešíme to tímto způsobem. Všechno je otevřené,“ nastínil Pacal.

Jedna věc je ale jistá. Občerstvení U Cyrila se na náměstí už nevrátí. „Stánek, který tam je teď, v této podobě, už tam nebude,“ řekl Pacal.

Občerstvení uprostřed náměstí má dlouholetou tradici. „Je to konec jedné éry. Stánek je na náměstí, co si pamatuji. Vzpomínám, že za mých mladých let tam mládež často chodila, protože byl jen mléčný bar a žádná jiná občerstvení. A hospody otevíraly až v deset hodin,“ zavzpomínala paní Marie, rodačka z Třebíče.

„Pamatuji si, že jsem ho poprvé registroval někdy v roce 1992, ale pravděpodobně se tam nacházel i předtím,“ upřesnil Pacal.