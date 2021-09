V příštím roce dělníci opraví část silnice vedoucí od křižovatky na Rouchovany až do Slavětic.

Oprava poničené silnice je rozdělena na dvě etapy. „Letos je v plánu úsek vedoucí přes Hrotovice až po křižovatku na Rouchovany a Dalešice. Momentálně dělníci dokončují část od odbočky na Odunec za benzinovou pumpou až po Třebíčskou ulici v Hrotovicích. Dále práce pokračují od střediska správy a údržby silnic až po zmíněnou křižovatku. Do konce října pak bude dokončený i úsek mezi Třebíčskou ulicí a sídlem silničářů,“ popsala krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Silnici mezi Hrotovicemi a Slavěticemi opraví silničáři během dvou let. | Foto: Se souhlasem Kraje Vysočina

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.