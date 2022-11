Konce mlékomatů na Vysočině? Pokles prodeje pozorují také na Statku Račice

Čerstvé mléko z automatu už, zdá se, lidi tolik netáhne. Alespoň to tvrdí provozovatel mlékomatu v bio kvalitě v Novém Městě na Moravě Marek Jinek. Dokonce zvažuje mlékomat zrušit. „Nemáme lidi, kteří by v zemědělství pracovali. Mlékomat už se nám nevyplácí i z toho důvodu, že energie zdražují. Lidé sice chodí, ale ve srovnání s tím, když jsme začínali, jich je méně. Kdysi jsme prodávali 200 až 300 litrů mléka denně. Nyní je to jen nějakých šedesát až sedmdesát litrů,“ sdělil Jinek.

Mlékomat v Novém Městě na Moravě nabízí bio mléko. Nachází se naproti autobusovému nádraží. | Foto: Deník/Radka Sáblíková

Lidé v Novém Městě nejsou z této zprávy zrovna nadšení. „Když jsem se dozvěděl, že by měl mlékomat skončit, šel jsem si od té doby už dvakrát mléko koupit,“ řekl jeden z pravidelných zákazníků Tomáš Mrázek. Možné ukončení provozu mlékomatu, který se nachází naproti autobusovému nádraží, by mrzelo i starostu Michala Šmardu. „Myslím si, že by to byla škoda,“ poznamenal. Zdroj: Deník/Radka Sáblíková Drobný pokles prodeje pozorují také na Statku Račice u Hrotovic. „Mlékomat provozujeme dva roky. Mléko jsme museli kvůli rostoucím energiím zdražit z patnácti korun za litr na dvacet. Zájem trošku opadl. Je to však nárazové. Nějaké dny jsou lepší, jiné horší,“ přiznal farmář Jakub Fukal. I přesto, že jsou energie dražší, omezit či zrušit produkci neplánují. „Tím, že jsme zvedli cenu, se s tím snad popereme. Máme stálé zákazníky,“ dodal. V Lípě čerstvé mléko, v Olešence kozí sýr. Zájem o nákupy přímo z farem roste Na pokles zájmu o mléko z automatu si zatím nestěžují v Zemědělské akciové společnosti Lípa, kde mlékomat provozují už deset let. „Zájem o náš mlékomat je pořád stejný. Museli jsme sice zdražovat kvůli energiím, ale prodej se stále drží stejně. Mléko jsme prodávali za čtrnáct korun za litr, nyní prodáváme za šestnáct korun za litr,“ uvedl předseda představenstva Zemědělské akciové společnosti Lípa Ondřej Baloun s tím, že na začátku se prodávalo mléka sice víc, ale teď se již delší dobu drží na stejných číslech. Stejné prodeje si drží také v Olešné u Havlíčkova Brodu. „Mlékomat provozujeme pět let. Zájem je stejný, máme to pro vesnici, chodí sem stálí zákazníci. Jsme připojení na bioplynku, takže energie nás zatím tolik netrápí,“ podotkla ekonomka Jaroslava Eisenwortová. V současnosti funguje na Vysočině třiadvacet mlékomatů.

