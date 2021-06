Komplikace v dopravě: v Jaroměřicích musí opravit most

/VIDEO/ Most spojující centrum Jaroměřic s ulicí K Ráji čeká rozsáhlá rekonstrukce. Pokud kraj najde peníze, mohli by se dělníci pustit do práce už příští rok.

Rozsáhlá rekonstrukce by mohla začít příští rok | Video: Deník/Ivana Říhová

„Musíme ale dokončit přípravu, oprava mostu je součástí akce na rekonstrukci hlavního tahu z Jaroměřic na Brno. Samozřejmě zahájení akce bude záviset i na finančních možnostech kraje,“ informovala vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Hany Strnadové. Zemědělství je životní styl, říká farmář a učitel Jakub Fukal z Račic Přečíst článek › Stávající most bude brzy minulostí. „ Na základě diagnostického průzkumu a po zhodnocení stávajícího stavebně‐technického stavu bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě, původní konstrukce budou kompletně vybourány a bude postaven nový mostní objekt,“ nastínila Hana Strnadová. Kraj přestavbu zaplatí ze svých zdrojů. „Tedy bez jakýchkoliv dotací. Výsledná cena projektu vyjde z výběrového řízení,“ dodala Strnadová.