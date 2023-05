Skoro na třicet míst celého Třebíčska vyjede v nejbližších měsících těžká technika, aby se pustila do oprav silnic či mostů. Silničáři využijí letních měsíců, řidiče však kvůli tomu čekají dopravní omezení, nebo i úplné uzavírky silnic.

Mezi poměrně komplikované stavby patří například oprava mostu v Bransouzích. Ta postihne hlavně návštěvníky zdejší ubytovny u koupaliště, které je od samotných Bransouz oddělené řekou. „Jsme samozřejmě rádi, že se most opraví, ale jeho uzavření se trefilo přesně do sezony. Práce totiž skončí až závěrem září,“ podotkl provozovatel ubytovny Petr Pisk. „Problém je, že naši návštěvníci nebudou moci využívat ani parkoviště u ubytovny. To nyní slouží jako autobusová zastávka. Pěší se k nám dostanou přes provizorní lávku, ale motoristy čeká asi pětikilometrová objížďka,“ dodal Pisk.

Podobně jako v Bransouzích bude na Třebíčsku uzavřených ještě pět mostů, dalších šest půjde projet jen s omezením. „Rekonstrukce mostů jsou vždy technologicky složitější, práce jsou totiž rozsáhlejší. Tam, kde dojde k zásahu do nosné konstrukce, se opravují za úplné uzavírky a také lhůty výstavby jsou několikaměsíční. Z hlediska odborníků bude ale letos bezesporu zajímavý pilotní projekt BIM, tedy takzvaný informační model stavby. Ten se bude týkat prací na vozovce v třebíčské ulici 9. května,“ upozornila Alena Strnadová z Krajské správy a údržba silnic Vysočiny (KSÚS).

Nové semafory v Třebíči dlouho nevydržely, při nehodě je srazilo auto

Právě tato akce bude jednou z oněch komplikovanějších zvláště pro řidiče. V ulici 9. května už řidiči jezdí nyní s omezením. O prázdninách se však tato frekventovaná spojnice z centra města na Podklášteří a dále na Kamenici u Jihlavy zcela uzavře kvůli výměně povrchu a otestování nových technologií BIM. Uzavírka bude asi čtrnáctidenní a lidé v Třebíči ji musí objíždět přes sídliště Nové Dvory a Hájek.

Také Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se na Třebíčsku pustí do dvou větších oprav. Ta první zkomplikuje až do podzimu život řidičům jedoucím do Brna. ŘSD se totiž na více než pěti kilometrech od Kralic nad Oslavou přes Rapotice až po hranice kraje chystá vyměnit povrch. „Zahájení prací předpokládáme na přelomu června a července. Rekonstrukce potrvá asi čtyři měsíce, další jeden měsíc potrvají dokončovací práce,“ informovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Druhou stavbou ŘSD, která začne počátkem května, bude úprava křižovatky silnice první třídy za Moravskými Budějovicemi ve směru na Znojmo. Silničáři tam přemístí nebezpečnou křižovatku u Zvěrkovic. „Posuneme ji asi o pětapadesát metrů blíže k Moravským Budějovicím. Zprovozněná má být 31. července a dokončená do 29. září,“ doplnila Ledvinová.

Také Kraj Vysočina připravuje hned několik silničních staveb. Většina se ale týká podzimních měsíců. Nicméně již nyní dělníci pracují na průtahu přes Jaroměřice nad Rokytnou. „Konec prací na silnici předpokládáme v srpnu. Až do konce října ale budou pokračovat práce na zdejším mostu,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Dopravní stavby na Třebíčsku

(již běžící či připravované na nejbližší měsíce)

Jaroměřice n. R., na průtahu (0,65 km, již běží, dokončení do 31. října, neprůjezdný úsek mezi radnicí a křižovatkou ulic K Ráji, Nábřežní a Veleslavínova)

Třebíč, ulice 9. května (0,87 km, již běží, průjezdné s omezením, o prázdninách na dva týdny úplná uzavírka)

Lipník, křižovatka (již běží, do konce června, úplná uzavírka)

Bačkovice, most (již běží)

Bransouze, most (již běží, úplná uzavírka do přelomu září a října)

Vaneč, propustek (již běží, úplná uzavírka)

Zvěrkovice – křižovatka se silnicí 1. třídy (již běží, do 29. září, částečná uzavírka)

Kralice n. O. – hranice kraje (od července do října, z Kralic do Rapotic úplná uzavírka, z Rapotic do Vysokých Popovic částečná uzavírka)

Vladislav ve směru na Číměř (0,42 km, od 10. do 31. července, úplná uzavírka)

Bochovice, křižovatka silnic 2. a 3. třídy (od 3. července do 11. srpna)

Další akce naplánované na letošní rok, zatím bez určení termínu

Smrk, průtah (0,97 km)

Radkovice, průtah (0,832 km)

Mikulovice průtah (1,06 km)

Benetice, křižovatka se silnicí druhé třídy a okolí (0,41 km)

Popovice, průtah (1,15 km)

Jaroměřice n. R. – Popovice (0,55 km)

Horní Újezd, křižovatka se silnicí třetí třídy a okolí (1,32 km)

Jaroměřice n. R. – Bohušice (1,57 km)

Okarec – Studenec (1,3 km)

Náměšť nad Oslavou – Ocmanice (1,82 km)

Trnava – Rudíkov, kácení stromů na podzim pro chystanou rekonstrukci vozovky (cca 1,5 km)

Čechtín – Račerovice (cca 5 km)

Budkov, most (úplná uzavírka)

Jasenice, most (úplná uzavírka)

Jemnice, most (úplná uzavírka)

Bačkovice, most (úplná uzavírka)

Menhartice, most (dopravní omezení)

Čechtín, most (dopravní omezení)

Červená Lhota, most (dopravní omezení)

Menší úpravy silnic do 31. října

Radkovice u Hrotovic, Mikulovice, Popovice, Kojetice, Čechočovice, Nová Ves, Lesonice, Střížov