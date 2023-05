Jet v těchto dnech ráno Třebíčí je jen pro silné nervy. Auta se na průtahu pohybují krokem, stále se ozývá túrování motorů, občas nějaký ten klakson. „Je to fakt peklo. Nejhorší situace bývá kolem půl osmé ráno. To se ta kolona běžně táhne od gymnázia až do Boroviny k železničnímu přejezdu u větrníku. Je to jen kilometr, ale zrovna včera jsem ho projížděl asi čtvrt hodiny,“ popsal Šimon Mejzlík.

Ten ze sídliště Borovina v západní části města dojíždí do zaměstnání na východní straně. Musí tedy přes centrum. „A zase v opačném gardu to bývá podobné i odpoledne. Tehdy se fronta pro změnu táhne až od nemocnice, kam se navíc napojují i auta jedoucí od Hrotovické. Všechno se to štosuje do Bráfovy třídy. Modlím se, aby už konečně vznikl ten obchvat,“ povzdechl mladý Třebíčan s tím, že se auto občas snaží nechávat doma. „Jenže autobusem si nepomůžu. Ten taky jede krokem a navíc zajíždí všude možně. Někdy jezdím na kole, což je rychlejší než auto. Ale v tomhle počasí, kdy pořád prší, to dost dobře nejde,“ vysvětlil Mejzlík.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ucpaná Třebíč má několik důvodů. Částečně je to kvůli uzavřenému průjezdu Poušovem, který zvláště lidem z Boroviny sloužil jako zkratka při cestě do severní části města. Ale hlavně jsou to práce na jedné z nejvytíženějších křižovatek ve městě, na Masarykově náměstí. Právě do něj ústí zmíněná Bráfova třída. Semafory na náměstí nyní nefungují a průtah je zde zúžený do jednoho pruhu. Přejít silnici lze jen u přechodu před gymnáziem. „Ve špičce ten provoz řídí strážníci. Ale jak tam nejsou, je to na pováženou. Ty řady aut jsou nekonečné. Já zatím měla vždy štěstí na tolerantní řidiče, ale i tak mívám strach. Už aby ty semafory zase spustili,“ povzdechla si Alena Jurečková.

Semafory pro chodce i automobilisty se totiž na křižovatce Masarykova náměstí s ulicí Bedřicha Václavka dělají zcela nové. A ulice Bedřicha Václavka je nyní zjednosměrněná, lze projet jen od Masarykova náměstí k hlavní poště, nikoli však naopak. Práce jsou zde naplánované až do 18. června. „Nicméně semafory zde budou spuštěny v pátek 19. května v šest hodin večer. V tu chvíli bude otevřen i přechod pro chodce u Pasáže a také dlouhý přechod přes ulici Bedřicha Václavka. Naopak kvůli dokončovacím pracím dojde k uzavření přechodu pro chodce blíže k Pozemkovému úřadu. Ulice Bedřicha Václavka už bude průjezdná obousměrně, a v provozu tedy budou dva přechody v této křižovatce,“ informovala mluvčí města Irini Martakidisová.

Proč je Masarykovo náměstí nyní tak špatně průjezdné a pro chodce těžko průchodné?

1. Přes Masarykovo náměstí vede hlavní tah. Ze západní části města tudy procházejí dva pruhy pro auta, jeden je však nyní uzavřený.

2. Chodci mohou za běžných podmínek na náměstí překonat pomocí přechodů pro chodce osazených semafory. Jeden přechod je pod divadlem Pasáž, druhý vede k Pozemkovému úřadu a ke gymnáziu. Nyní je však přechod pod Pasáží uzavřený a ani u jednoho semafory nefungují.

3. Na Masarykovo náměstí ústí také ulice Bedřicha Václavka, která se na náměstí napojuje ze severu. U křižovatky Bedřicha Václavka x Masarykovo náměstí je dlouhý přechod pro chodce rozdělený ostrůvkem. Tento přechod je souběžný s průtahem. Ale i tento přechod je nyní uzavřený a silnice je navíc průjezdná jen jedním směrem.