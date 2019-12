„Zapojujeme se snad už sedm let. Sejdeme se v parku u vánočního stromu, bývá nás několik desítek, zazpíváme si společně, děti si dají teplý čaj, dospělí čaj s rumem, popovídáme si a pak se rozejdeme do svých domovů,“ přiblížil martínkovský starosta Josef Pléha.

V Čechtíně zareagovali na výzvu Deníku poprvé před čtyřmi lety. Akce se ujala. Loni přišlo asi šedesát místních, na malou vesnici je to poměrně hodně. „Sejdeme se u obecního úřadu, rozdáme si texty koled s centimetrovými písmeny, abychom pěkně viděli, pustíme si jejich melodie v reprodukované podobě z přehrávače a budeme zpívat. Pak si dospělí dají nějakou tu štamprličku a dětem se rozdají sladkosti. Bývá to milé, nenucené, příjemné,“ uvedla Ivana Brabcová, která pracuje na obecním úřadě jako účetní a pomáhá i s organizováním všeho, co je potřeba. Včetně zpívání koled.

V městysi Stařeč se letos připojují poprvé. Organizace se ujala a na výzvu zareagovala zdejší základní škola. „Už jsme připravili text do místního zpravodaje, kde veřejnost pozveme, ať přijde,“ sdělila vychovatelka Alena Coufalová. Zprávu o plánované akci ještě děti ze školního parlamentu vyhlásí v obecním rozhlase. V den zpívání koled se ve škole nejdříve uskuteční vánoční tvoření, budou se vyrábět lucerničky, účastníci si dají pohoštění. A pak si lidé před základní školou společně zazpívají koledy.

V Třebíči si lidé koledy s Deníkem přijdou zazpívat na tradiční místo k Zadní synagoze. Vystupovat bude jako každým rokem pěvecký sbor Slunko. „Letos přivedeme naše nejmenší Sluníčka,“ slíbila sbormistryně Helena Nosková. Předvánoční atmosféru dodá i vůně punče a svařeného vína z kavárny Vrátka, která na akci zajišťuje občerstvení.

Ke zpívání koled se ještě stále mohou připojit i další obce. Stačí se jen domluvit, vyplnit formulář na webových stránkách www.ceskozpivakoledy.cz, a pak se už jen ve středu 11. prosince v 18 hodin společně sejít a zazpívat si.