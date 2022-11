Koledy a cukroví prodchly Výčapy jako o Vánocích

Přesně měsíc před Štědrým dnem si připravily děti z výčapské školy a školky vánoční jarmark. Svým zpěvem rozezněly školu a její okolí. Svými ručními výrobky a cukrovím místo zase zkrášlily a provoněly. „Baví mě keramika. Chodím i do kroužku, kde z ní modelujeme. Proto jsem si vybrala, abych mohla být u stánku s ní. Užívám si to tady. Má to vánoční náladu. Škoda že ve škole končím, klidně bych si to zopakovala,“ přibližuje Ema Dvořáková, která chodí do páté třídy.

Ve Výčapech se chystají na Vánoce. | Video: Jiří Kašpárek