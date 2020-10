„Vnímáme obtížnou situaci při sestavování nové krajské koalice. Jako vítězové voleb se chceme chovat konstruktivně a přinést řešení do současné těžkopádné situace,“ uvedl lídr hnutí Martin Kukla.

Připouští proto i možnost, že by hejtman nakonec vzešel z jiného politického subjektu. „Měla by být ale respektována vůle občanů, kdy vítěz voleb by měl mít své zastoupení v budoucí krajské koalici. Obcházení vítěze považujeme jako podraz na voliče, proto jsme nuceni nabídnout toto řešení,“ dodal Kukla.