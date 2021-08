V centru městyse se nachází vytěžovaná křižovatka. Ne jedná straně stával dlouhé roky starý sbor, který bránil řidičům v dobrém výhledu a přehledu o provozu. Radnice proto budovu, kde bývala knihovna i květiny nechala zbourat.

Na volném prostranství vedle křižovatky by mohl vzniknout například malý parčík | Foto: Deník/Ivana Říhová

Teď vedení městyse přemýšlí jak s prostorem co nejlépe naložit. „Křižovatka je sice přehledná, ale to místo není nic hezkého. Máme nějaké projekty, které ukazují, jak by bylo možné ten vzniklý prostor upravit. Mohl by tam vzniknout malý parčík, nějaké místo k sezení. Musíme to ale probrat na radě a pak bychom to dali k veřejné diskuzi,“ nastínil starosta Zdeněk Ryšavý.