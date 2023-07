/VIDEO/ Vyzvednout si knihu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. To umožňuje služba knihobox, kterou provozuje Městská knihovna v Třebíči u své pobočky ve čtvrti Borovina.

Podívejte se, jak objednání a vyzvednutí v boxu funguje. | Video: Deník/Milan Krčmář

Knihobox vypadá podobně jako výdejové boxy různých dodavatelských společností. „Objednávat lze knihy, časopisy, CD, hry a ostatní dokumenty knihovny, které jsou vhodné k uložení do schránky boxu. Služba je limitovaná velikostí jednotlivých schránek. Proto větší objednávky, jako například některé společenské hry, není možné do výdejního boxu umístit,“ upozornila ředitelka knihovny Marie Dočkalová.

Do knihoboxu si lze nechat zasílat nejen knihy a dokumenty, které půjčuje pobočka v Borovině, ale i publikace z dalších poboček. „Službu může využít čtenář s platnou registrací a vyrovnanými závazky. Ten si dokumenty předem objedná v online katalogu knihovny, kde po přihlášení do svého konta zaškrtne u požadovaného dokumentu volbu Odložení do výdejního boxu. Objednávku vyřídíme do tří dnů od objednání, během dalších tří dnů si lze dokumenty vyzvednout,“ vysvětlila ředitelka.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Podle ní lidé tuto službu využívají. Do konce června byla v rámci zkušebního provozu zdarma a od 1. července je zpoplatněná. Za každý objednaný dokument se platí dvě koruny, za nevyzvednutý box dvacetikoruna. „Je to z toho důvodu, aby se knihy zbytečně neblokovaly dalším čtenářům a aby zbytečně nevyjíždělo služební vozidlo, kterým dokumenty do knihoboxu dopravujeme,“ objasnila Dočkalová.