Jak žili dávní Třebíčané? A jak vypadalo okolí kostela svatého Martina v Třebíči, když kostel ještě nestál? Tyto a mnohé jiné otázky zodpoví další kniha o archeologických nálezech v Třebíči. Naváže na podobnou, která zmapovala nálezy na Karlově náměstí během jeho revitalizace. „Zadání pro její autory je takové, že nová publikace by měla být spíše určená pro běžnou veřejnost. Ta předchozí kniha Zmizelá Třebíč je spíše odbornějšího rázu a není až tak čtivá, jak se původně předpokládalo,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal s tím, že právě přístupnější forma bude asi největší rozdíl oproti předchozímu počinu.

Archeologové odkrývají kostry u kostela svatého Martina v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Lze předpokládat, že nová kniha se bude věnovat například nálezu více než dvou stovek koster, které archeologové pod vedením Aleše Hocha odkryli na Martinském náměstí, či pozůstatkům Vídeňské brány.

Hochův tým stál také za vznikem dřívější publikace, podobně tomu bude i nyní. „Uvidíme, jak bude kolektiv pana Hocha rychlý. Myslím si ale, že kniha by mohla být hotová začátkem příštího roku,“ uvedl dále starosta. „Nová publikace by měla být podobného rozsahu jako ta předchozí a měla by na ni navázat tak, aby čtenáři získali ucelenou představu o historii Třebíče a archeologických nálezech,“ doplnil Pacal.

Kniha Zmizelá Třebíč vyšla v září roku 2022. Její vznik byl velmi hektický. Archeologové ji na objednávku města sepsali za pouhý půlrok poté, co opustili vykopávky na Karlově náměstí. Vedení města si totiž tehdy přálo knihu představit souběžně s otevřením opraveného náměstí. Tou dobou se v třebíčském Předzámčí otevřela i stejnojmenná expozice, která ukazuje nejzajímavější objevy z náměstí. „Byla to práce úmorná, protože od začátku bylo vše směřováno k tomu, aby se expozice otevřela zároveň s náměstím. My přitom ještě před šesti měsíci stáli na náměstí ve výkopech,“ popsal tehdy Aleš Hoch. „A pokud jsem mluvil o tom, že dotáhnout expozici do konce bylo nad lidské úsilí, tak napsat za půl roku knihu o tom, co jsme objevili, bylo něco nepředstavitelného. Přiznám se, že sám jsem se ještě s takovým tempem nesetkal,“ řekl dále archeolog při slavnostním otevření expozice.

