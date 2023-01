Za svým výrokem si Jan Krbec stojí, přestože by nyní volil už jiná slova. „Samozřejmě jsem nikomu nechtěl ublížit. Smích farníků, kteří se mše zúčastnili, ukazuje, že vyjádření pochopili. Po zkušenosti, které se mi dostalo, bych už ale volil jinačí slova. Každopádně mě reakce nezlomily. To prohlášení se stejným vyzněním bych řekl znovu,“ ujišťuje farář z Rokytnice.

Video ze mše

Zdroj: Youtube

Krbec dodává, že takovou odezvu nečekal. „Sesypaly se na mě nenávistné telefonáty, esemesky i maily. Je nepříjemné, když mi v nich nadávají do nácků a přejí mi lízat Putinova ho*na. Negativita v tomto ohledu převládala,“ přibližuje kněz a dodává, že měl i radostnější zpětnou vazbu. „Někteří lidé jen chtěli něco dovysvětlit, tak jsem si s nimi o tom popovídal. Zároveň se mi však dostalo povzbuzení i podpory. A to od cizích i těch, které osobně znám,“ popisuje.

Silné emoce podle něj vznikly primárně kvůli nepochopení slov. „Je potřeba si pustit celý stream mše svaté od začátku až do konce. Člověk si pak udělá lepší přehled a pochopí, o co v tom všem šlo. To, co se šíří po internetech, je vytrhnuté z kontextu,“ upozorňuje farář, který v současnosti studuje žurnalistiku. Doplnil, že slova neprohlásil přímo při kázání. „Bylo to formou ohlášek úplně na konci. Je to trochu jiný formát, který jsem chtěl podat lidsky a odlehčeně,“ vysvětluje.

Kněz se omluví

V neděli se Jan Krbec plánuje k předchozí mši vrátit. „Pokusím se omluvit těm, kterých se moje slova dotkla. Všechny považuju za svobodné lidi, kteří mají právo volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. K volbám však lidi pobídnu. A mé doporučení už znají,“ předeslal kněz s tím, že kdo chce vidět agitaci, uvidí ji, a kdo chce vidět nadsázku, tak uvidí tu.

Podle Krbce není problém, když kněz politiku otevřeně komentuje. „Myslím si, že je to dokonce nutné. Na prvním místě jsem člověk, pak křesťan a pak kněz. Politika se týká nás všech a našeho společenství. Nemůžeme své občanství nechat za branami kostela. Kněz je také člověk s názory. Jen je potřeba volit vhodnou formu,“ vyjadřuje svůj názor Jan Krbec.