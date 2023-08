Útok na chuťové pohárky. Tak začal třebíčský festival židovské kultury Šamajim

Třebíčské kino Pasáž je sedmadvacáté nejnavštěvovanější kino v republice. „Počítají se tam také multiplexy. Kdyby šlo pouze o jednosálovky, tak Třebíč může být i v první desítce,“ popisuje Malý. Vysoká návštěvnost s sebou však nepřináší jen samé výhody. „Na třebíčských divácích je nejhorší, že chodí pozdě. Na všechno mají čas. Stojí pak i fronty na lístek, přestože si mohli lístky koupit dopředu. Mohu na ně počkat jen pár minut. Autobus taky na nikoho nečeká,“ vysvětluje promítač s tím, že jinak s návštěvníky žádné problémy nebývají.

Promítání zrušily větráky

Dominik Malý v kině promítá přes rok a půl. Přesto se za tu dobu potkal s netradičními situacemi. „Promítáme od čtyř diváků. Loni na podzim přišel jeden pán, jenže byl sám. Aby se mohl na film podívat, koupil si čtyři lístky. Měl ale kino jen pro sebe,“ vzpomíná s úsměvem.

Ne vždy však jde všechno podle plánu a zvesela. „Letos se mi stalo, že jsme jednou film nemohli vysílat. Měli jsme totiž poruchu. Něco takového je skutečně výjimka a nestává se to skoro nikdy. Porouchaly se větráky, které ochlazují projektor. Přehřál se a vypnul. Technici ho opravili, jenže to trvalo. Divákům jsem se omluvil, pochopili to. Domluvili jsme se s nimi na kompenzaci,“ přiznává, že se to nakonec podařilo vyřešit.

Cukrová vata na dětských tvářích: v Třebíči začal fungovat stylový foodtruck

Kromě teploty musí promítač dávat u techniky pozor také na zvuk. „Běžně hlasitost živě měním. Trailery a reklamy mají jinou hlasitost než filmy. Ani u nich to ne vždy bývá vyrovnané, tak to dělám ručně. Například dvojka Top Gunu měla tiché dialogy a hlasité scény se stíhačkami. Musel jsem to upravovat, aby diváci neohluchli,“ říká. Promítačka je navíc sama o sobě hlasitá. „Vydává okolo osmdesáti decibelů, což je poměrně dost, zvlášť dlouhodobě. Proto v místnosti nebývám celou dobu, jinak by mě z toho bolela hlava,“ dodává Malý.

Do budoucna by se mohlo třebíčské kino výrazně proměnit. „Do pár let budeme muset pořídit nový projektor. Přejdeme na nějakou modernější verzi a vylepšili bychom i zvuk. Před tím chceme ještě v kině vybudovat filmovou výstavu. Byly by tam staré projektory a další filmové památky, “ předesílá plány do budoucna promítač Dominik Malý.