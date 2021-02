Právě keramické lampy jsou stěžejním výrobkem celého spolku. „Techniky jsme se učili u mojí kamarádky. Práce na keramice totiž zlepšuje motoriku a člověk u práce musí i přemýšlet, jak má vytvořit jaký vzor, takže je to vhodné i pro rozvoj. Když si vzpomínám na začátky, některé z výrobků byly z dnešního pohledu šílené,“ řekla Nejedlá

V současné době spolek zaměstnává tři handicapované. „Bylo nás až sedm, ale skrze finance to nešlo utáhnout. Zvláště v současné době. I teď za námi chodí lidé, kteří mají například invalidní důchod a chtěli by zaměstnat, ale nejsou na to peníze,“ smutnila Nejedlá.

Kromě výroby keramiky a provozu obchůdku je spolek Míša a Míša známý i mnoha společenskými akcemi. Mezi ně patří i nejrůznější módní přehlídky. „Vznikly z důvodu, aby si i handicapovaní dodali odvahy. Někteří měli pocit, že o ně nikdo nestojí a nikdo by se na ně nepodíval. Říkala jsem si, že proč by nemohli být také modely a modelkami. Šli jsme do toho a povedlo se to,“ vzpomínala Hana Nejedlá.

V obchůdku nabízí i nejrůznější oblečení a obrazy. Ty si zájemci mohou objednat i na zakázku. „Nejvíce maluji portréty, třeba na Vánoce nebo k narozeninám. Ale jinak jsem květinový, to jsem zdědil po mamince a babičce. Když kvetou, vyfotím si je, a pak je namaluji. Říkám si, že na světě jsme od toho, abychom vykvetli,“ odkrývá malíř a zaměstnanec spolku Míša a Míša Michal Kalenda.

Svatební veletrh? Je to šul nul

Mezi nejznámější akce patří i svatební veletrh, který se koná vždy v květnu na zámku v Náměšti. „Je za ním tři čtvrtě roku příprav. Hledáme sponzory, vystavovatele. Spoustu lidí si myslí, že na té akci nějak vyděláváme, ale tak to není, pro nás je to v podstatě šul nul,“ komentoval Michal Kalenda.

V roce 2018 spolek Míša a Míša zvítězil v celonárodní soutěži Mosty. „Dlouho jsem tomu nemohla uvěřit, že zrovna my jsme vyhráli nějakou celorepublikovou cenu,ale pak to tak zahřeje u srdíčka a člověka to nakopne, že to k něčemu vede a někdo si toho všimne. Mluvila jsem s panem Krásem, který s handicapovanými také pracuje. Říkal, že když viděl mezi ostatními návrhy to naše video, kde byli handicapovaní na molu a viděl i tu svatbu, tak věděl, že tam patříme. Byli jsme nominování odbornou komisí. Zřejmě se jim líbilo to propojení a ta svatba, že jsou tam dvě akce v jeden den,“ usmívala se Nejedlá.

Uzavření obchodu zkomplikovalo situaci i dobročinnému spolku. „Zkoušeli jsme posílat nějaké lucerny přes internet, ale z pěti poslaných přišly dvě rozbité. Potom reklamace, je s tím spoustu práce, takže posíláme neradi. Před Vánoci jsme zkoušeli internetový prodej, ale nemáme prostě jistotu, že to doručí v nepoškozeném stavu,“ mínila Nejedlá.

Nezbývalo, než se spolehnout na příznivce. „Dali jsme výzvu na Facebook, že už jsme v koncích, už to nešlo utáhnout a budeme muset skončit. Lidé, kteří nás znají nám hodně pomohli. Díky tomu jsme přežili,“ dodala Nejedlá.