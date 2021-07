Brzda. Plyn. A stále dokola. Projíždět Třebíčí je mnohdy o nervy. Rostoucí počet aut se totiž projevuje i zde, a řidiči často tráví dlouhé minuty v kolonách. Jedním z možných řešení, která by ulevila městům hlavně od tranzitní a nákladní dopravy, jsou obchvaty. Jenže cesta k jejich stavbě není vůbec jednoduchá.

Největší emoce budí plánovaný obchvat Třebíče. Podle některých jde o životně důležitou stavbu, jiní nesouhlasí s jeho trasou ani cenou. „Projet městem je o nervy. Zvláště nyní, když je polovina ulic uzavřená. Kdyby se odklonila z centra doprava, bylo by to super. Na druhou stranu obchvat poměrně dost zasahuje do zeleně, takže chápu, že některým místním se nelíbí. U takto velkých projektů to je většinou tak, že se nejde zavděčit všem,“ mínil jeden z řidičů Martin Staněk.

Právě v přípravě obchvatu pokračuje Ředitelství silnic a dálnic. „Je to v souvislosti s přepravou dílů pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Máme hotové dokumentace o posouzení vlivu na životní prostředí a momentálně připravujeme veškeré dokumenty a doklady pro zahájení územního řízení. Žádost o jeho vydání chceme stihnout do konce roku,“ sdělil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podmínkou budování obchvatu je ale dostavba Dukovan, protože trasa budoucího obchvatu poslouží pro převoz nadrozměrných komponentů. U takových projektů odhlédla vláda od ekonomických parametrů a označila je jako strategické. Pokud by tedy po volbách nová vláda stopla Dukovany, s největší pravděpodobností by skončila i debata o obchvatu, protože jde o nákladný projekt, který by město nezvládlo financovat.

Kraj Vysočina a plánované obchvaty na Třebíčsku



II/450 Okříšky – křižovatka se silnicí I/23 – je vypracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, probíhá územní řízení



II/152 Slavětice – obchvat, je vydáno stavební povolení, probíhá majetková příprava



II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – bude zadána aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v souvislosti s ukončením řízením na posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Probíhá majetková příprava.

Stavět by se podle odhadů mohlo začít nejdříve v roce 2024, nejpozději v roce 2026. „Samotné zahájení stavby závisí na dokončení přípravy a také na rozhodnutí vlády o uvolnění peněz na samotnou realizaci,“ informovala krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Souběžně se připravuje také projekt stavby obchvatu Slavětic. „Zde je vydáno stavební povolení a probíhá majetková příprava,“ doplnila Svatošová.

Obchvat Třebíče by pomohl i okolním obcím, například Okříškám.

„Doufáme, že je to věc, které se dočkáme. Snažíme se jednat i o přeložce do Přibyslavic, která by pomohla firmám, které zde sídlí. Neoficiální průmyslová zóny, která zde funguje je zaměstnaností srovnatelná i s elektrárnou. Navíc ředitelé podniků zmínili i možnost rozšíření výroby. Byli bychom rádi, kdyby tomu kraj věnoval pozornost a zkoušel to nadále někam posunout,“ zmínil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.