„Vím, že se v době nouzového stavu dostavuje v rodinách nuda. A tak jsme s kamarádem Jaroslavem Hutařem, který umí programovat, vymysleli jednoduchou hru pro celou rodinu,“ říká.

Soutěž lze najít, pokud se do vyhledávače zadá heslo Třebíč squared. Pak se stačí přihlásit a každý den po celý duben je vždy od 19 do 22 hodin připravená nová otázka a v tomto časovém rozmezí se i soutěží. V otázce může jít o drobný detail, méně známé zákoutí, nebo třeba netradiční pohled. Úkolem je vybrat na vložené mapě místo, kde se daný objekt nachází. Mapa je rozdělena do čtvercové sítě, soutěžící vybere souřadnice a ty jsou zaznamenané jako odpověď.

Někdo se opírá pouze o svou paměť, jiný sáhne po webové aplikaci, která v mapě umožňuje procházet ulicemi. Omezení není v tomto směru žádné.

Za první tři dny se zaregistrovalo 227 účastníků, utkávají se jednotlivci i týmy. Aktivních j celkově 186. „Mám zkušenosti ze skautu, děláme rovněž různé soutěže. Tuším, co by lidi mohlo bavit. Ještě vychytáváme drobné mouchy v programu, ale jsem rád, že to soutěžící baví,“ dodává Michal Zábrš.