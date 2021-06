Krajská hygienická stanice hledá nové vedení. Stávající ředitel Jan Říha totiž k poslednímu červnu ve funkci končí. „Odcházím do důchodu. Nikdo mě nevyhání, jdu sám a dobrovolně,“ vysvětluje s úsměvem důvody svého odchodu.

Ředitel Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jan Říha. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jak sám říká, už přesluhuje. „O důchodu mluvím už dva roky, nechtěl jsem ale odcházet v době covidu. Teď už to snad polevuje a vypadá to, že se blýská na lepší časy,“ svěřuje se Říha. „Sice nevíme, co bude na podzim, ale to bych tady mohl být dalších deset let,“ dodává.