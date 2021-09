Nejsou síly, ubývá naděje. I tato slova zahrnula do svého facebookového příspěvku vnučka Marie Spilkové, Michaela. Uplynul týden od doby, kdy se její babička ztratila a situace je dle jejích slov stále horší. „Stále jsem se snažila živit se nadějí, že se najde nebo někde objeví. Teď si začínám všechno úplně uvědomovat, že by možná nemusela,“ řekla Michaela.

Nejhůř se podle vyjádření se situací sžívá manžel paní Spilkové. „Děda se po babičce pořád ptá. Zatím jsme mu nedokázali vysvětlit, co se vlastně děje. Snažíme se soustředit hlavně na něj, ale situace je nesmírně těžká pro nás pro všechny,“ pokračovala vnučka.

Na facebooku vznikla veřejná skupina Hledání paní Spilkové, kam mohou lidé psát jakékoliv informace spojené s hledáním důchodkyně. A mezi nabídkami pomoci se objevují prakticky všechny druhy. „Máme drona, stále přemýšlím o tom, jak ho použít,“ píše například jedna z uživatelek.

„Mohli bychom zkusit vytvořit rojnici, pročesat nějakou z oblastí,“ dodává další komentář.

Pohřešovaná žena je zhruba 155 centimetrů vysoká, má hubenou postavu, šedé krátké vlasy. „Popis jejího oblečení k dispozici nemáme, policistům se nepodařilo zjistit, co měla v době odchodu z domova na sobě. Pokud by měl někdo z veřejnosti informace o tom, kde se žena nachází nebo by ji někde potkal, kontaktujte linku 158,“ zdůraznila policejní mluvčí Dana Čírtková.