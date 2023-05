Cyklostezka podél řeky či nový most pro cyklisty však nebyla tím nejdůležitějším, kvůli čemu tam lidé přišli. „Chtěli jsme toto technické dílo přiblížit Náměšťákům a návštěvníkům. Proto zde vznikly odpočinkové prvky netradičního charakteru. Husarským kouskem bylo přinést sem umění. To se z měst a obcí vytrácí, protože najít finance na umělecké předměty je obtížné. V tomto případě jsme udělali výjimku. Instalovali jsme zde soubor dvanácti uměleckých děl,“ vysvětlil starosta Jan Kotačka.

Tato díla vytvořil zdejší sochař Pavel Tasovský. Jeho díla lze najít v Česku i v zahraničí, v Náměšti měl ale dosud jen chrlič na kašně. „Já jsem kvůli tomu vůči Pavlovi cítil obrovský dluh. Mít ve městě takového tvůrce a nemít nic k potěšení nás všech, to jsem bral jako smutné,“ zamyslel se Kotačkův předchůdce Vladimír Měrka, který s Tasovským ještě za doby svého působení v čele města vyjednal toto ozvláštnění nábřežní promenády.

Sám Tasovský ale skromně poznamenal, že s velkými kovovými skulpturami, které znázorňují jednotlivá znamení zvěrokruhu, mu v tomto případě pomáhali i jeho kolegové. „Dalibor Rybníček a můj syn Pavel. Já u toho tedy byl taky, ale protože mě začínají bolet klouby, těžkou část oddřeli oni,“ rozesmál sochař diváky. „Jsem rád, že to mohlo vzniknout právě v Náměšti. Všechno má svůj čas a i tohle se zrodilo v té nejlepší možné době,“ doplnil Tasovský.

Kastelán náměšťského zámku Marek Buš patří mezi Tasovského největší přátele. A zároveň jako znalec kultury položil několik řečnických otázek. „Nestojí před Pavlem Tasovským a vedením města další výzvy? Odpovězme si, ano, stojí. Máme starý most s dvaceti barokními sochami. O pár desítek metrů dál je nový most, vy jste slyšeli od pana starosty, že nám rostou mosty další a další a na žádném z nich není žádná moderní plastika. Nechybí našim dvěma kruhovým objezdům dva monumenty? Ano, chybí. Zvěrokruh je důkazem toho, že se Pavel ve veřejném prostoru osvědčil. Zůstaneme stát, pane starosto? Nepůjdeme dál, Pavle?“ bavil přítomné Buš, známý svými vtipnými projevy.

Nejsou to však „jen“ plastiky, které zdobí nábřežní promenádu. Břehy řeky nyní doplňují i hodně netradiční odpočinkové prvky. Jejich autorkou je architektka Jana Vágnerová z nedalekých Kralic nad Oslavou. „Prvky, které se u cyklostezky podařily udělat, nejsou úplně běžná věc. Jsou pro všechny věkové kategorie. Všichni za něčím jdeme, spěcháme, ale když jsme byli malí, jen jsme si sedli či lehli a koukali na nebe. To se nám ze života vytrácí. Stezka podél řeky je tak nádherná, že je hrozná škoda po ní jen projít nebo projet. Chtěla jsem, aby si lidé na některých místech sedli či lehli a jen koukali, jak je svět krásný,“ objasnila architektka své záměry, které ve spolupráci s Náměští dovedla do vítězného konce.

Zasadili i novou lípu

A aby to nebylo málo, Náměšťští mají u řeky i novou lípu. O ni se zasadila Radka Burianová, která na sociálních sítích upozornila, že by bylo dobré u příležitosti stého výročí povýšení Náměště na město zasadit strom. „Pocházím z Třebíče, ale v Náměšti bydlím. Lípa je náš národní strom, který mám spjatý s oslavami. Vždy, když se něco slaví, měl by se zasadit strom. Když naše Klárka slavila první rok, tak jsme jí zasadili javor. Stromů není nikdy dost,“ pravila skromně mladá žena.

O tom, že se všechny výše uvedené záměry povedly, svědčila pozornost kolemjdoucích. Všichni si prohlíželi plastiky, řada jich přiložila ruku k dílu při sázení stromu a mnozí, hlavně děti, si již vyzkoušeli i odpočinkové prvky. Náměšť tak dostala krásnou relaxační zónu, kterou ocení místní i turisté.

Práce na cyklostezce postupují po etapách



Nyní se dokončila čtvrtá.

První spojila sportovní areál Hájek s historickým mostem.

Ve druhé byla za čistírnou odpadních vod vyměněna lávka, která byla už ve špatném stavu, a cyklostezka se tím prodloužila.

Ve třetí etapě se cyklostezka natáhla kolem areálu Habitatu a skončila u Červených domků.

Čtvrtá etapa byla nejnáročnější. U Červených domků vznikl nový most. Cyklostezka včetně mostu stála ve čtvrté etapě 24,5 milionů korun, město zaplatilo asi 14 milionů korun, zbytek uhradily dotace.

Pokračování by mělo být směrem na Jedov. V této etapě by měl další most nahradit lávku za fotbalovým klubem.