Pomalu ale jistě se blíží ke konci oprava Karlova náměstí v Třebíči. Až ho na podzim zcela otevřou, lidé budou moci využívat i restaurační zahrádky přímo v jeho středu. „To by se mi líbilo. Něco takového jsem viděla na dovolené v Itálii. Je to přece jen něco jiného než běžná předzahrádka na chodníku. Z téhle má člověk větší přehled, co se kolem něj děje,“ řekla s úsměvem Jana Svobodová.

Provoz zahrádek přímo uprostřed náměstí bude možný díky vývodům inženýrských sítí. „Pod povrchem náměstí jsou umístěné rozvaděče energií, někde i s vodou a odpady. Běžně nebudou vidět. Vyjedou nahoru pouze tehdy, když to bude potřeba. Je to právě hlavně kvůli zahrádkám, které na ploše vzniknou. Někteří provozovatelé už zjišťovali, jak to bude vypadat,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Restaurační provoz na náměstí se bude nově řídit manuálem. Ten mimo jiné říká:



(Před)zahrádky již nebudou moct mít dřevěné podesty.



Plastový nábytek na (před)zahrádkách je nepřípustný.



Barvy mají být tlumené.

Nápad se zamlouvá Tomáši Vostalovi, který je spolumajitelem kavárny Papi Café. „Zvažujeme, že bychom se do toho pustili. Nám se ta myšlenka líbila od první chvíle, kdy se o této možnosti začalo mluvit. Od města je pěkné, že zřízení zahrádek přímo uprostřed náměstí umožní. Rozhodně to oživí centrum po té dlouhé době, kdy bylo náměstí zavřené,“ zamyslel se Vostal.

Hana Kundelová, která na náměstí provozuje bistro Obývák a nově také kavárnu Salsa, novinku zřejmě nevyužije. „Pro nás by to bylo provozně hodně náročné. Budeme mít předzahrádku u Obýváku, chceme ji zřídit i u Salsy, takže bychom to zřejmě nestíhali. Museli bychom vymyslet jiný koncept provozu,“ uvedla Kundelová.

Střed náměstí se promění. Uprostřed západní strany bude vodní prvek a nedaleko sousoší Cyrila a Metoděje tržiště s pevnými stánky. Znamená to tedy, že se otevřená plocha zmenší. Při pohledu od radnice bude končit vodním prvkem, zhruba před zmíněnou kavárnou Papi Café. Město proto nyní musí upravit možnosti využívání a záboru náměstí. „Právě na možnost provozovat zahrádky přímo uprostřed náměstí se ve vyhlášce příliš nepamatuje. Teď by takový zájemce musel jít standardní cestou. Tím by ho zábor prostranství ale vyšel velmi draho,“ dodal Pacal s tím, že by se takový člověk ocitl ve značné nevýhodě oproti provozovatelům předzahrádek po stranách náměstí. Ty jsou totiž od poplatků osvobozené.

Opravené náměstí v Třebíči otevřou v září, přičemž až do Vánoc ho oživí každý víkend kulturní program. I kdyby ale některý restauratér chtěl zahrádku začít provozovat už na podzim, nebude to podle starosty problém. Kulturní programy nezaberou celou plochu. Ta bude rozdělená na sektory, které bude možné využívat souběžně. Novinkou také je, že si lidé budou moci částečně pronajmout i východní stranu náměstí. Konkrétně tu část, na které vznikne parkoviště. „To bude ideální například pro sraz automobilových veteránů,“ doplnil starosta Pacal.