Židličky a stolky patří k nedaleké kavárně We love coffee. „Jsme rádi, že už můžeme mít posezení venku. Dříve jsme měli stolky na chodníku před kavárnou, to teď ale už není možné. Ten trojúhelník se pro to tedy přímo nabízí,“ vysvětlila šéfka kavárny Lucie Jakubíčková.