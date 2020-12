Kavárna bude! Moravskobudějovičtí skauti letos pomohou Adámkovi a Elisabethce

Kupte si něco na zub a podpořte děti. Tak by se dalo shrnout heslo skautské kavárny Coffe to help, která se stala součástí Předvánočního času. Moravskobudějovičtí skauti vždy na několik dní promění svou klubovnu na útulnou kavárnu a dobrovolně pracují, aby mohli pomoci ostatním. Letos jejich snahu zkomplikoval koronavir. Přesto se nevzdali a kavárna otevře své dveře od sedmnáctého do dvacátého prosince.

Výtěžek z letošní kavárny pomůže i malému Adámkovi z Jihlavy. | Foto: Archiv Střediska Moravské Orlice

Jejich prodejna káva a dobrot bude fungovat jinak. „Připravujeme výdejní okénko, těšit se můžete na speciality dne jako například čokoládový nebo schwarzvaldský dort, medovník, ovocné řezy nebo muffiny. pití nabídneme kávu, čaj, horkou čokoládu, svařák, vánoční punč nebo domácí limonády. K výdejnímu okénku si nejlépe přineste svůj hrneček a krabičku na zákusky. Pokud je mít nebudete, nevadí, budeme mít k dispozici. Pití a zákusky si budete moci sníst přímo u klubovny, pokud to počasí dovolí," lákala organizátorka Lucie Škodová. Nově se letos rozšíří i výdejní místa. „Budeme prodávat svařák na náměstí. Nápoje a zákusky také doplní další sortiment rukodělných výrobků, nabídneme věnce, svícny, ručně dělaná mýdla, pletené věci, kosmetiku, látkové tašky nebo papírové stromečky," prozradila Škodová. Výtěžek z letošního prodeje pomůže hned dvěma dětem. Jednou z nich je Elizabethka z Heraltic, která si na svět přinesla dvě na sobě nezávislá onemocnění. První diagnózou je primární adrenální insuficience, a druhou je glutarová acidurie, která je extrémně vzácná a působí negativně na nervový systém. Druhým vyvoleným je šestiletý Adámek z Jihlavy, který od mala bojuje s dětskou mozkovou obrnou. „Rodiče peníze využijí na speciální léčebné rehabilitace a další výdaje spojené s péčí o děti, jako jsou léky a strava," doplnila Lucie Škodová. Kdo nestihne výdejní okénko, nemusí zoufat. „Letošní novinkou je také rozvoz zákusků, který bude možný do patnácti kilometrů od Moravských Budějovic. Pokud k nám někdo ale i tak nemůže dorazit, může nás podpořit libovolným příspěvkem na speciální účet, který je zřízený pro tyto účely. Jeho číslo je 296112588/300 a bude otevřený až do druhého ledna," informovala Škodová.