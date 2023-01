Jedním z nedostatků, kteří lidé komentují, je způsob vydávání parkovacích karet. „Je to katastrofa, úplná katastrofa. Dříve jsme měli čtyři karty, teď jsme dostali jen dvě. Potřebovali bychom jich však víc kvůli zaměstnancům. Na všechny nevyjde. A kdyby měli sami platit celodenní parkovné, zaplatí za měsíc okolo pěti tisíc korun. Je to úplný nesmysl,“ popsal Robert Kubeš, který podniká v ulici Vítězslava Nezvala.

Ten do Třebíče dojíždí denně z Brna a k zaparkování využívá ulici Vítězslava Nezvala. Zaměstnanci, kteří kartu nemají, však parkují jinde, aby ze celodenní stání neplatili. „Nejčastěji auto nechají na Polance a pak dojdou pěšky. Jenže to trvá přes deset minut, kvůli kterým si musí přivstat. Karta sice platí na deset aut, jenže v jednu chvíli ji může mít jen jeden člověk. Zvažujeme, že si ji sami rozmnožíme. Na úřadě se nám to domluvit nepodařilo,“ zvažoval Kubeš.

Třebíč nechce auta v centru: bude méně parkovacích karet, stání za stokoruny

Radnice chce z centra vytlačit dlouhodobě parkující řidiče, aby uvolnila místo těm, kteří si v něm potřebují něco rychle zařídit. I proto je první půlhodina zdarma. „Ještě je brzy na to, abychom z něčeho v prvním týdnu dělali závěry. Zpětná vazba je pro nás každopádně důležitá. Přesto změna byla nevyhnutelná. Počet aut v centru totiž začal převyšovat jeho kapacitu. Tento krok nijak vybočuje z praxe podobně velkých českých měst,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Dvě hodiny za osmdesát

Podle starosty bude největší výhodou, že lidé najdou volná parkovací místa. „Ta parkoviště mají sloužit krátkodobě. Nemají sloužit k tomu, aby si tam lidé odstavili svůj vůz na celý den. Když si člověk něco potřebuje vyřídit, měl by to stihnout do dvou hodin. Za ně zaplatí osmdesát korun, což není nějak velká částka,“ řekl Pacal.

Nový systém parkování v Třebíči

Na Karlově a Komenského náměstí lidé zaplatí čtyři sta korun za den.

První půl hodiny však mají zdarma.

Parkoviště v širším okolí středu města (Kateřiny z Valdštejna, Masarykovo náměstí, Pod Zámkem, Smila Osovského, Soukopova, Vítězslava Nezvala): první hodina stojí deset korun, druhá třicet korun a každá následující hodina padesát korun.

Celodenní lístek na těchto místech stojí dvě stě padesát korun.

Na Komenského náměstí a v ulici Vítězslava Nezvala ještě přibudou závory.

S tím však nesouhlasí Jitka Bočková, která provozuje masáže ve Zdislavině ulici. Podle ní zákazníci nemají šanci všechno za dvě hodiny stihnout a připlatí si. „A karty si lehce nevyřídí. Možná budu muset zrušit svoji zahrádku, aby měli kde parkovat. Ve Zdislavině ulici to ovlivňuje také kadeřnictví a zubařství. Hledáme zde řešení a zvažujeme, co dál. Máme v plánu se obrátit na městský úřad. Ještě jsme to neudělali,“ prozradila Bočková s tím, že jednou ze zvažovaných možností je sepsání petice.

FOTO: V Třebíči otevřou příští týden velké parkoviště, má odlehčit centru města

Proměnu parkovacího systému kritizuje také opozice. „Hlavní problém je ten, že úřad nevydává podnikatelům karty. Komplikuje jim provoz služeb. Je to prostě nedomyšlené a špatně. Opatření se navíc dělají v době, kdy není zajištěné jiné parkování. A parkoviště První brněnská strojírna je nedostačující,“ sdělil opoziční Jaromír Barák.