Ten má moderní vzhled a vypadá jako obří prstenec. „Ale na východní straně to podle všeho bude opravdu klasická kašna. Možná nízká, ale určitě bude vypadat mnohem lépe než ta hrůza na západní straně,“ potvrzuje Libuše Černá. „S tím prstencem se na našem historickém náměstí asi nesmířím nikdy. Ale ta kašna se mi opravdu líbí. Na náměstí dobře zapadne a vzhledově vypadá o hodně lépe. Není to žádná futuristická šílenost,“ dodává seniorka.

Petru Pokornému se líbí oba vodní prvky. „Tyhle moderní věci jsem viděl i jinde a vždy vypadaly pěkně. Stačí zajet třeba do Brna před Janáčkovo divadlo. Takže až ten náš prstenec bude fungovat, určitě to bude taky zajímavé. Bude vytvářet vodní mlhu, déšť, děti v tom budou běhat. A hlavně to osvěží vzduch, což je nejdůležitější. A ta kašna bude taky pěkná. V těch místech je náměstí užší, tam by se ten prstenec asi nehodil. Ale tahle klasika je decentní,“ zamýšlí se Pokorný.

Třebíčany rozděluje vodní prvek na náměstí. Jedni jsou pro, druzí jej nechápou

Podobně hovoří i Jaroslava Nováčková. Ta na prstenec na západní straně podle svých slov také nejprve hleděla s úžasem. Zpočátku ani ona nevěděla, co si o něm myslet. „Ale už si zvykám. Navíc myslím, že něco takového sem bude lákat i turisty. A ta kašna na východní straně bude taky fajn. Mám ráda vodu, a tak se těším, až si k ní budu moct sednout. Když jedu někam na výlet a mají tam kašnu, vždy sleduji, jak se proud mění. Nějak mě to uklidňuje. A teď se takhle uklidňovat budu moct i doma,“ směje se Nováčková.

Lidí s podobným názorem jako Jaroslava Nováčková možná bude víc. Proto mohou uvítat půlkruhovou lavičku, která kašnu obkrouží. Podle zveřejněných vizualizací bude možné sednout si i přímo na kašnu. Místo ale poslouží nejen k odpočinku.

Lavičku zřejmě využijí i lidé, kteří zde budou čekat na autobus. Zastávky městské autobusové dopravy dělníci totiž vybudují na horní i dolní straně náměstí jen několik metrů od kašny. V těsné blízkosti navíc poroste i vysoký strom, okolo budou také další nižší stromy. Vznikne tak jakési stinné zákoutí, kde kašna ochladí vzduch. „Na rozdíl od vodního prvku na západní straně z ní ale bude voda jen tryskat. Možná se síla vodních sloupců bude měnit, nebude tam ale vodní tříšť či mlha jako u toho prstence. Půjde o běžnou kašnu,“ vysvětluje mluvčí města Irini Martakidisová.

Zatímco vodní prvek v podobě obřího prstence vzešel z architektonické soutěže, kašna na východní straně je součástí projektu celé rekonstrukce náměstí. Zapracovali ji do něj architekti ze studia RAW, které revitalizaci připravovalo.