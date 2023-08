Kdo v sobotu zavítal v Třebíči na Nivu pod bazilikou, propadl se do minulosti. A právě o tom byl festival Zpátky v čas. Osmdesátá i devadesátá léta připomínala všudypřítomná ozdoba i auto Kitt z populárního seriálu Knight Ridera. Atmosféru dotvářela hudební vystoupení Kapitána Dema nebo Pokáče.

Festival Zpátky v čase v Třebíči na Nivě | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Hlavně kvůli dětem přišli na Nivu Petra Novotná s přítelem. „Těšili jsme se na to dva týdny dopředu. Hlavně kvůli dětem, které jsou nadšené. Nejvíc ze všeho je baví různé kolotoče,“ popisuje spokojeně. Přítel Petr ji doplňuje, že i dospělí si přijdou na své. „To auto Kitt je naprosto super. Seriál Knight Rider jsem sledoval, takže jsem si to rád připomenul,“ přibližuje. Auta se návštěvníci nemohou nabažit o to víc, že svítí stejně jako ve filmu a že identický je i jeho interiér.

Jako takovou rozlučku s prázdninami bere pro své děti Bohuslav Šindelka z Třebíče. „Šli jsme sem primárně kvůli dětem. A ty sem chtěli jít, aby si mohli poslechnout Pokáče. Doma si ho totiž často pouští. Ale i jinak si to tady společně užíváme. Přece jen je to poslední prázdninový víkend,“ dodává Šindelka.

