Je to jen několik týdnů, co třebíčská plavkyně Andrea Klementová zdolala Lamanšský kanál ve štafetě. Ve čtvrtek 8. srpna ale opět vyráží do Anglie, aby jej tentokrát zkusila pokořit v sólové plavbě. „Cítím se dobře. Posledních pár dní jsem spíše už jen odpočívala, trénink jsem měla jednodušší,“ uvedla tato členka Klubu ledních medvědů Třebíč těsně před odjezdem.

Do Velké Británie s ní jede celý tým. „Kromě mé sestry a zároveň manažerky Petry je to i trenér a ještě dva členové doprovodu. Budou mě pak doprovázet i na lodi,“ vysvětlila Klementová s tím, že oproti minulé plavbě by mělo snad být lepší počasí. „V srpnu je tam prý počasí nejlepší. Voda má kolem sedmnácti stupňů, což je dobré. Nevím ale ještě, kdy přesně vystartuji. Vypadá to na pondělí, ale uvidíme, jaké budou podmínky,“ dodává mladá plavkyně, která mimo jiné trénuje i na Markovce nedaleko Třebíče.

Při štafetové plavbě, kterou absolvovala osmého července, počasí moc nepřálo. Dokonce až do poslední chvíle hrozilo nebezpečí, že se výprava bude muset vrátit zpět do Česka. „Bylo to opravdu špatné. Lodivod nás upozorňoval, že by se kvůli tomu akce mohla přerušit a jestli s tím počítáme. Ale riskli jsme to. Já jsem plavala zrovna ve chvíli, kdy byly skutečně velké vlny. Hodně to houpalo, takže jednu chvíli jsem viděla, jak je doprovodná loď vysoko nade mnou. Ona byla na vrcholku vlny a já pod ní,“ popsala po tehdejší doplavbě svoji zkušenost Klementová.

Při červencovém pokoření nejslavnější úžiny světa strávila ve vodě jen asi dvě hodiny. Sólová plavba si však vyžádá mnohem větší zátěž. Celosvětový ženský rekord drží Češka Yvetta Hlaváčová, která zhruba čtyřicet kilometrů širokou průliv přeplavala za sedm hodin a pětadvacet minut.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jihovýchodu Třebíčska vládne Dalešická přehrada. Koupat se lze ale i jinde