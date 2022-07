Zavedení mýtného na trase Jihlava – Znojmo vítá třeba starosta Stonařova na Jihlavsku Ivan Šulc. „Jak moc se mýtné projeví na intenzitě dopravy se teprve uvidí. Ale podle vyjádření dopravců se dá předpokládat, že se významně nezmění. Základním kritériem přepravy zboží je totiž rychlost a čas. Také v souvislosti s nynějšími vysokými cenami nafty zřejmě nebudou dopravci hledat složitější objízdnou trasu bez poplatku,“ sdělil v pátek Deníku Rovnost Šulc.

Rekordní razie na Hatích: inspekce odhalila padělky za skoro 28 milionů

Uvítal by, kdyby peníze vybrané na mýtném pomohly opravit zdevastované silnice a umožnily stavbu dlouho plánované přeložky komunikace. „Domy stojí jen půl druhého metru od silnice, obyvatelé hustým provozem trpí, přetíženými náklaďáky je zničená i kanalizace, problémy pociťují obyvatelé zvláště v zimě,“ přál by si Ivan Šulc.

Zpoplatnění silnice uvítali také ve Znojmě. „Vedou k nám dvě silnice první třídy a ani jedna z nich nebyla doposud zpoplatněná. Teď se podmínky alespoň částečně sjednotí s ostatními trasami. Věřím, že kamiony už nebudou vyhledávat tu levnější cestu přes Znojmo, ale alespoň část z nich zamíří k rakouským hranicím po dálnici z Brna přes Břeclav nebo Mikulov,“ poznamenal k opatření ministerstva starosta Znojma Jakub Malačka.

Placení mýta:

Od 1. 7. 2022 začalo nově platit na silnici I/38 z Jihlavy k hraničnímu přechodu Hatě na Znojemsku.

Úsek má délku asi 85 kilometrů.

Novelu vyhlášky schválilo ministerstvo dopravy.

Cílem je omezit tranzit zahraničních kamionů, kteří vyhledávají levnou trasu do Rakouska.

Město dlouhodobě trápí extrémně velké množství kamionů projíždějících centrem. „Požadovali jsme i mýto na silnici I/53 od Brna, podle ministerstva to ale zatím není možné, protože není hotová rekonstrukce silnice,“ poukázal už dříve Malačka.

Policejní dron na I/38 v akci: z nebe hlídal zakázané předjíždění, padaly pokuty

Také v Jihlavě doufají, že mýto nesvede tranzitní náklaďáky z obchvatu do centra, kudy by si krátily cestu k levnější variantě. Dnes totiž platí mýto na silnici první třídy od Poděbrad až do Jihlavy po křižovatku se silnicí druhé třídy číslo 602 směrem na Pelhřimov. „Prodloužení zpoplatněného úseku až do Znojma nebude mít nejspíš na Jihlavu podstatný vliv, protože sjetí z obchvatu, průjezd přes město přes všechny křižovatky bude časově výrazně delší než pokračovat přes přivaděč dále na Znojmo. Pokud by ovšem i přesto řidiči nákladních aut začali z obchvatu sjíždět, tak by to pro Jihlavu byl velký problém,“ vyjádřili se pro Deník Rovnost jihlavská primátorka Karolína Koubová a radní pro dopravu Jaroslav Vymazal.

Černé úvahy o tom, že kamiony začnou ve velkém využívat alternativní levnější trasu přes Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou a Jevišovice na Znojemsku po silnicích třetí třídy číslo 360 a 361 si představitelé měst raději nepřipouští. „Pokud by k tomu došlo, určitě by se nám to nelíbilo. Navíc je otázkou, zda by takovou zátěž udržely i mosty na trase. Jak se ale řidiči zachovají je v tuto chvíli těžké odhadovat,“ zvažoval také starosta Jevišovic Pavel Málek.