Přesvědčil se o tom i autor tohoto článku, který kamion při jízdě přes objížďku potkal také. Stejná situace se opakovala, když se po Brázdově upozornění vypravil opět na místo. Stačilo chvíli počkat u Hodova a od Budišova se vynořila velká kamionová souprava, kterou odborníci řadí do kategorie nad dvanáct tun. Tato vozidla mají přitom jako objízdnou trasu využívat odklon přes dálnici D1. Ani menší náklaďáky nad 7,5 tuny nemají na objížďce co dělat – ty mají jezdit z Třebíče na Vladislav do Náměště nad Oslavou a Jinošov, odtud na Velkou Bíteš a pak do Velkého Meziříčí.

Podle mluvčí vysočinské policie Dany Čírtkové policisté o problémech na objížďce vědí. „Dohledu nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu se věnují v rámci běžného výkonu služby a dohlížejí nejen na tento úsek, ale také na další místa, kde jsou nějaká dopravní omezení,“ prohlásila Čírtková. „Pokud zjistíme porušení, ukládáme řidičům pokutu v příkazním řízení, která může činit až 1500 korun. Přesný počet pokut uložených řidičům v tomto úseku k dispozici ale nemám,“ uvedla dále mluvčí.

Ta zároveň dodala, že pokud řidiči vznikne škoda na vozidle, která by mohla být způsobena závadou v komunikaci, může se obrátit na správce této komunikace.

Opravy a uzavírky silnic na Třebíčsku. Víme, kterým místům se v létě vyhnout

Správcem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV), silnice jako taková totiž patří Kraji Vysočina. Ten už počítá s tím, že po skončení prací na hlavním tahu bude muset současnou objížďku vyspravit. „V současnosti je domluvená údržba ze strany KSÚSV. Na objízdných trasách budou dosypány krajnice recyklátem a spraví se výtluky. Po skončení stavby dojde k pasportizaci a následné opravě silnic, po kterých vede oficiální objízdná trasa,“ vysvětlila mluvčí kraje Jitka Svatošová s tím, že tyto opravy vyjdou na asi dva a půl milionu korun.

Po nákladních autech nerespektujících zákaz kraj ale žádné odškodné vymáhat nemůže, podle Svatošové má takovou kompetenci pouze policie. „Pro majitele nebo provozovatele nákladních aut viditelně označených logem společnosti, pro kterou jezdí, není úplně příznivou reklamou, pokud se veřejně objeví foto jejich vozidla v zákazové trase,“ konstatovala mluvčí Kraje Vysočina.