Naloženo: humanitární materiál odjíždí z Třebíče na Ukrajinu, pomůže v táboře

Třebíč / Rachiv – Třebíčané mohli od čtvrtka 3. do soboty 5. března přispívat do sbírky na pomoc Ukrajině. Ta směřovala do partnerského města Rachiv v Zakarpatí, kde zároveň vznikl uprchlický tábor pro lidi z napadených oblastí a pro raněné vojáky.

Kamion s humanitární pomocí při nakládání v Třebíči. | Foto: Město Třebíč

Kamion je nyní na cestě do Rachiva a veze s sebou čtyřiatřicet zaplněných palet. „Z toho jsou čtyři palety určené vojákům, kteří tak dostanou obuv, ponožky, karimatky, spacáky a deky, dále je v něm pět palet trvanlivých potravin, dvě palety balené vody, jedna paleta obvazového materiálu, sedm palet textilu včetně dek, přikrývek, povlečení a ručníků, osm palet dětského, dámského a pánského oblečení, šest palet hygienických potřeb a jedna paleta kuchyňského jednorázového nádobí,“ vypočítal starosta Pavel Pacal. Tři kamarádi z Třebíče: Vietnamci rozdávali věci zadarmo, Belgičan šel do války Do sbírky přispěla i Petra Vlachová, která je ráda, že kamion už odcestoval. „Donesla jsem tam několik ručníků a hygienu. Snad to pomůže. Každý den sleduji zprávy a jsem z toho zděšená. Ti lidé jsou chudáci. Nejhorší je, že ještě před měsícem vůbec netušili, jak se jim změní život,“ sdělila Vlachová.