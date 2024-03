Lidé jsou pod dohledem prakticky neustále. Kamery bývají v obchodech, lidé je mají na domech. Hodně kamer patří i městu, třeba právě na zmíněných semaforech v Třebíči. „Všechny kamery na semaforech v Třebíči slouží výhradně pro detekci vozidel a tím pro řízení křižovatek,“ tvrdí mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová, která ale zároveň jedním dechem dodává:

„Na některých křižovatkách jsou také kamery městské policie, které jsou součástí městského kamerového dohledového systému.“

To je také důvod, proč lze na jedné konzoli vidět různé typy kamer. Jenže kamery pro řízení křižovatek a kamery městské policie jsou podle šéfky třebíčských strážníků Lucie Šerkové dva odlišné světy. „Kamery, které tam má umístěné odbor dopravy, nejsou součástí našeho kamerového systému. S nimi městská policie nemá vůbec nic společného, je to úplně jiný režim. Systém odboru dopravy hlídá, jak se třeba mění barvy na semaforech,“ vysvětluje ředitelka městské policie.

Podle Šerkové však strážníci dovedou pomocí některých kamer přečíst registrační značku vozidla. „Náš městský kamerový dohledový systém má celkem čtyřiasedmdesát kamerových bodů. Tyto body monitorují převážně veřejná prostranství a některé z nich jsou i na semaforech. A z těchto čtyřiasedmdesáti bodů umí dvanáct přečíst registrační značku,“ popisuje Lucie Šerková s tím, že tato dvanáctka speciálních kamer ale nemusí být pouze semaforech.

Kde tyto speciální kamery jsou, si úřady nechávají pro sebe. Důvod je jednoduchý – není úplně žádoucí, aby veřejnost znala přesné umístění těchto bodů. Příležitost totiž dělá zloděje, což by v tomto případě mohlo platit doslova. Pachatel by si totiž díky tomu mohl vytvořit únikovou trasu, aby nebyl dohledatelný. „Jiný případ je, že my třeba víme o nějakém nabouraném autě. A známe jeho značku. Tuto značku zadáme do systému a díky tomu se umíme dopátrat toho, kudy to auto předtím jelo,“ doplňuje Šerková.

Jak přesně kamery fungují, to je tak trochu tajemství, které si odpovědná místa střeží. Nabízí se například otázka, zda nové semafory dovedou zaznamenat jízdu či chůzi na červenou. To trochu poodhalil starosta Třebíče Pavel Pacal nedlouho po jejich instalaci. „Je to věc, která se do nich dá implementovat,“ nastínil tehdy Pacal.