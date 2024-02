Místo cukráře se stal kameramanem – a v této profesi byl třebíčský rodák Josef Špelda natolik dobrý, že ho nyní Asociace českých kameramanů ocenila za celoživotní dílo. Špelda, dvorní kameraman režiséra Viktora Polesného, stojí za vznikem zejména televizních filmů a seriálů. Mezi ně patří například Saturnin, Nemocnice na kraji města – nové osudy nebo Milenci a vrazi.

Kameraman Josef Špelda a Vilma Cibulková při natáčení seriálu Nemocnice na kraji města. | Foto: Archiv VLP/ Archiv VLP

Josef Špelda, který stále učí na katedře kamery Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) v Praze, brzy oslaví čtyřiaosmdesáté narozeniny. Narodil se dvaadvacátého dubna 1940 v Třebíči, kde měli jeho rodiče cukrárnu. Bývala v rohovém domě na Karlově náměstí, v místech, kde na náměstí ústí Kotlářská ulice. „Můj pradědeček byl perníkář, to ještě cukráři nebyli. Až můj dědeček byl cukrář a můj otec taky. Někdy začátkem padesátých let k nám do domu najednou přišli takoví pánové, to si pamatuji jako dítě, a začali tam něco prohlížet a sepisovat. Potom jsem se dověděl, že můj otec není cukrář jako šéf toho podniku, ale jako pan vedoucí,“ vzpomínal Špelda v roce 2014 v pořadu Na plovárně na znárodnění rodinné firmy. „Čili já jsem tu rodinnou tradici přerušil. Kdyby nenastala tato situace, tak bych dnes byl taky cukrář a kavárník v Třebíči na náměstí,“ doplnil Špelda, přičemž určitou perličkou je i fakt, že stál za kamerou také u seriálu Cukrárna s Ivou Janžurovou, Janou Štěpánkovou či Naďou Konvalinkovou v hlavních rolích.

Díky tomu, že jeho otec hodně fotografoval a že Josefu Špeldovi jednou věnoval promítačku, na které si mohli pouštět grotesky, se Špelda dostal k fotografování a filmování, nejprve na osmimilimetrovou kameru. „Navíc na tehdejší jedenáctiletce, což bylo vlastně gymnázium, studoval o rok výš Jaromír Šofr. Ten nastoupil v Praze na FAMU a vyprávěl mi o tom, jak FAMU funguje, jací jsou pedagogové, co je předmět výuky,“ vysvětlil třebíčský rodák cestu, kterou se dostal k filmařskému pásu.

Špeldova rodina v Třebíči patřila mezi nejznámější ve městě. Ve své knize Procházky starou Třebíčí počtvrté ji zmínil i bývalý třebíčský kronikář Jiří Joura. Josef Špelda však v rodinné tradici už pokračovat nemohl, a proto „zběhl“ k umění. Kromě současné ceny za celoživotní dílo je také držitelem Ceny Thálie a Ceny města Třebíče.