/FOTO, VIDEO/ Kvůli rostoucím cenám potravin se lidé více než dříve rozmýšlejí, zda si v polední pauze zajít na oběd do restaurace. Přesto se i nyní dá najíst poměrně levně. Také v Třebíči jsou podniky, kde cena menu činí lehce přes stovku.

Kde se dá v Třebíči dobře a levně najíst? | Video: Deník/Milan Krčmář

Zajít si na dobrý oběd, a přitom příliš neutratit? I když se průměrná cena poledního menu pohybuje kolem 180 korun, lze najít místa, kde se lze naobědvat mnohem levněji. Například v Třebíči je proto mezi lidmi oblíbená restaurace Třebíčanka. Tam je cena za menu 114 korun, hotová jídla jsou od 139 korun. „Chodíme sem rádi, je to tu opravdu výborné. Nejen na menu, ale rádi si tu dáváme i steaky,“ zhodnotil podnik Lukáš Urbánek, který tam zrovna obědval se svým kamarádem Markem Rybníčkem.

Oba muži také rádi navštěvují i bistro U Lípy, které sídlí v třebíčské průmyslové čtvrti. Je to vlastně jakási sestra Třebíčanky. Ta je však s obsluhou, kdežto „Lípa“ je klasickou jídelnou, v níž si člověk vybírá pokrmy u pultu. Třebíčanka je navíc otevřená i o víkendu, bistro U Lípy jen ve všední den. „U Lípy se ale vaří taky opravdu dobře. Navíc má otevřeno od časného rána, takže tam pro změnu chodíme na snídaně,“ doplnil Rybníček.

Obě provozovny spadají pod Třebíčskou cateringovou společnost, kterou vlastní Václav Bartoš. „Třebíčanka funguje už víc než deset let. Za tu dobu si vytvořila řadu stálých hostů, přicházejí ale i noví. Co se týče nedávného zdražování, nás se nijak zvlášť nedotklo. Snažíme se ceny držet stále na přijatelné úrovni,“ vysvětlil Bartoš.

Také Jaroslava Jirešová chodí pravidelně na obědy do restaurací. „Už to není tak často jako dříve, ale dvakrát třikrát do týdne do restaurace zajdu. Třebíčanka je fajn. Mám ale ráda i Korunu v Jejkovské bráně. Tam však člověk musí mít štěstí na místo, prostory jsou celkem malé. Proto tam lidé chodí i s jídlonosiči. Vaří se tam ale moc dobře. Někdy až tak moc, že jsou obědy vyprodané už krátce po poledni,“ sdělila s úsměvem mladá žena.

Podle hlavního ekonoma brněnské investiční společnosti Cyrrus Petra Pelce lze levnější jídlo poskytnout zákazníkovi právě tehdy, když je odběr velmi vysoký. To je případ zejména Třebíčské cateringové společnosti, která připravuje stovky jídel denně. „Pokud jde například o restauraci v centru, kde je hodně lidí, tak si může restauratér dovolit snížit marži, protože tím naláká více zákazníků,“ uvedl Pelc.

Kde se lidé v Třebíči najedí levně

(ceny platí k 21. srpnu 2023)

Třebíčanka – Karlovo náměstí 41. Cena menu s polévkou 114 korun, o víkendu 119 korun. Cena hotových jídel s polévkou od 139 korun.

U Lípy – Hrotovická 1202. Cena menu s polévkou od 119 korun. Cena hotových jídel od 99 korun.

Koruna – Jejkovská brána 119/4. Cena menu s polévkou 145 korun. Cena hotových jídel 110 korun.

Naopak restauratérům rozhodně nedoporučuje nasadit nižší ceny na úkor kvality pokrmů. To si pak totiž zahrávají s hygienou. „To riziko potom není adekvátní k tomu, aby na menu ušetřili třeba dvacet korun,“ dodal ekonom s tím, že co se týče zdražování, on osobně výrazný růst ceny za polední menu nečeká. „Už jsme za stropem zvyšování cen energií a inflace by měla v příštím roce klesat,“ objasnil Pelc.