Od středečního rána pracuje v třebíčské Jungmannově ulici těžká technika. Jedná se o úsek před katastrálním úřadem, přímo u křižovatky s ulicí Bedřicha Václavka. „Z důvodu provádění výkopových prací při pokládce teplovodní přípojky bude v Jungmannově ulici od 9. do 31. srpna úplná uzavírka,“ informovala mluvčí města Irini Martakidisová.

Jungmannova ulice v Třebíči je zavřená, někteří řidiči do ní přesto vjíždějí a pak jedou přes Husovu. | Video: Deník/Milan Krčmář

Za normálního stavu, kdy je město zcela průjezdné, je Jungmannova ulice důležitou spojnicí jižní části města s centrem. Nyní se však na křižovatce nad ní pracuje a auta jedoucí od vlakového nádraží na ni stejně nesměla vjíždět. Od středy se na ni nedá odbočit ani z Bráfovy ulice.

V Křížkovského a Jiráskově ulici v Třebíči odstraňují asfalt, projet zatím lze

Přesto někteří řidiči zábrany objíždějí a v polovině Jungmannovy ulice odbočují doprava na Husovu. „Je to rychlejší, než abych pod nádražím odbočil doprava a pak zase objížděl celé město. Z Husovy ulice se dostanu přímo k zimnímu stadionu a odsud na Hájek anebo do centra,“ pokrčil rameny jeden řidič, který do Jungmannovy ulice vjel z Nádražní.