Z ocenění má radost i starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. „Poděkování za ocenění patří především občanům, za to, že třídí odpady a vůbec předchází jejich vzniku. Věříme, že Odpadový Oskar bude motivovat i ty spoluobčany, kteří zatím třídění nevěnují takovou pozornost, jakou si zaslouží. A samozřejmě, zpracovaná analýza od Arniky nám ukazuje i další rezervy, které ještě máme v systému nakládání s odpady v rámci celého městyse,“ komentoval.

Zodpovědně nakládají s odpady a motivují obyvatele ke snižování množství komunálního odpadu. To jsou hlavní důvody úspěchu městysu v sedmém ročníku soutěže Odpadový Oskar. Do Okříšek tentokrát skončili jako druhé nejlepší na Vysočině, hned za Velkým Beranovem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.