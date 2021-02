Letos jste se v anketě Historické město roku umístili na třetím místě, je to pro Vás úspěch nebo naopak zklamání?

Sice jsme byli třetí, ale mnohem víc mě potěšilo, že mi organizátoři řekli, že jsme třetí skončili těsně. Konkurovali jsme totiž památkovým gigantům jako je Havlíčkův Brod nebo Telč. To, že naše umístění bylo těsné, mě potěšilo víc, než to, že jsme nakonec skončili na třetím místě. Ale myslím si, že každé bodované umístění je úspěch.

Berete titul jako pouhou formalitu, nebo je to pro Vás speciální cena?

Beru to tak, že Jemnice se vyvíjí a jakéhokoliv vedení vždy směřovalo k tomu, že jsme památkové město a musíme ho udržovat. A toto je ocenění za tu práci. Navíc působí i na obyvatele, nejen u nás, ale i v okolí. Třetí místo neberu jako sesazení po loňském úspěchu ale podle mého myslím, že být mezi třemi nejlepšími je veliký úspěch.

Které památky se v Jemnici dočkají péče letos?

Plánujeme pokračovat v postupné opravě zámku a také v realizaci dalších etap rekonstrukce hrobky Pallavicini. Když jsem nastoupil do funkce, procházeli jsme město a definovali jsme si brownfieldy města, tedy nevyužité podnikatelské prostory. Patří tam vlastně i celý zámecký areál, protože leží již dlouho ladem. Letos bychom chtěli začít s opravou části zámku, konkrétně bývalého zámeckého pivovaru, což by mohlo pomoci oživit i samotný zámek. Chtěli bychom tam otevřít minipivovar a také expozici o pivovarnictví a pivě tady na Jemnicku.

Jaké to pro Vás bylo, když jste loni zvítězili v krajském kole?

Když jsem nastoupil jako starosta, skončili jsme druzí. Rok na to se nám už podařilo zvítězit. Pro mě byl zážitek, když jsme byli na předávání. Mezi čtrnácti památkovými velikány totiž byla i Jemnice. Navíc se to vysílali i v televizi. Takže vlastně jsme taky takoví památkoví velikáni. Jemnice má skoro nejvíc památek na počet obyvatel. Pan doktor Šimek, který nám pomáhá s udržováním zeleně v Jemnici,mi vždy říká, že se málo píše o tom, že Jemnice má na počet obyvatel největší počet zeleně. Jsme vlastně takový unikát. Máme obrovský počet památek a zeleně.

Plánujete se ankety účastnit i v příštích letech a vrátit se na výsluní?

Samozřejmě, to by chtěl každý (smích). Není to jen o tom, kolik jste toho udělali, ale jak jste to udělali, na jaké památce a nemusí to být jen z programu regenerace. Záleží i na tom, jakou máte vizi rozvoje, protože tím, že něco děláte nějakým směrem, tak to k něčemu ukazuje. Uvidíme. Myslím, že nám pomůže až pokročíme s opravou hrobu Pallavicini a zda se podaří opravit i něco na zámku.

Co to vlastně pro Jemnici znamená?

Podle mě hlavně obrovský potenciál. Ležíme totiž na cyklo stezce Jihlava – Třebíč- Raabs, jsme na rozhraní několika krajů a když k tomu správně namotivujete lidi aby se něco udělalo, tak to má obrovský potenciál.