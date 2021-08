Účast a pospolitost místních si pochvaluje i starostka Lenka Hůlková, která s Deníkem mluvila o plánovaných projektech i zajímavostech Číměře.

Letos máte zajímavý projekt s názvem spisovatel v nás, mohla byste jej přiblížit?

Je to nápad naší paní knihovnice. Koupila nádhernou prázdnou knihu, která nyní putuje po našich občanech. Každý do ní může něco zapsat, od nějakého příběhu ať už pravdivého či smyšleného. Nebo to může být například nějaké fantasy. Obec bohužel nemá nějaké místní pověsti, zato jsme ale zajímaví názvem - Číměř, máme diakritiku nad čtyřmi z pěti písmen, a tak jsme nejdiakritičtější obec v České republice. Dlouho jsme si říkali, že asi žádná jiná taková obec není. Poté jsme to ověřovali a zjistili jsme, že my a ještě Číměř u Jindřichova Hradce jsme v tomto ohledu opravdu jedineční. (smích)

Vaše obec má poměrně bohatý kulturní život, co plánujete letos?

Pro děti pořádáme něco akce průběžně. Sice jsme teď v období kdy jsou hodně dovolené, prázdniny u babiček nebo tábory, ale i tak se nám akcí účastní vždy mnoho dětí. V loňském roce jsme například měli v létě tři kulturní akce především pro místní děti. Byli jsme třeba na Dalešické přehradě nebo se podívat na zvířata a traktory v zemědělském družstvu v Lesonicích.

Jaký je zájem o stavební parcely? Připravujete jako obec nějaké další lokality?

Musím uznat, že se nám daří lákat sem mladé obyvatele a rodiny. V minulosti jsme koupili nevyužívaný areál zemědělského družstva. Vznikly tam pozemky, které jsme prodávali pouze místním nebo našim rodákům, aby nám zde zůstali naši lidé. Celkem se jednalo o jedenáct pozemků a všechny už jsou pryč a mají nové majitele. Teď už bohužel nebudeme mít jako obec žádné vhodné pozemky. V areálu ale zůstaly ještě nějaké budovy, které pronajímáme a za peníze, které získáme nájmem splácíme úvěr, který jsme si museli vzít ke koupi toho areálu. Naše vize je taková, že zhruba za patnáct let by mohly jít k zemi i zbývající tři budovy, které tam zatím zůstaly. Tím by tam vznikl prostor pro dalších zhruba šest domů. Momentálně jsme pokryli poptávku a myslím, že zatím ten hlad nebude takový.

Jako obec jste se pustili do projektu herních lesních prvků, co na nich lidé mohou najít?

Máme je v provozu od letošního jara. Jednotlivé prvky jsme si vybrali od jedné firmy od Hradce Králové, kteří se specializuje právě na herní lesní prvky. Chtěli jsme od všeho něco, podle toho jsme vybírali. K vidění jsou tu tak lesní zvířata, ptáci, ale například i to, jak dlouho se rozkládají různé odpadky. To vše doplňuje stojan na kůrovce, protože to je věc, se kterou se stejně jako mnozí další potýkáme.

Lesní prvky jsou trošku dál od obce, na první pohled neviditelné, proč jste je umístili zrovna tam?

Mělo to více důvodů. Jsou umístěné v obecním lese a jde o krásný mladý dubový les. A také proto, že tudy vede cyklo a turistická stezka. Takže je tu velký pohyb jak cyklistů tak pěších turistů. Kousek pod lesním hřištěm je přehrada a tam býval Jirkasův mlýn. Dodnes tam jezdí rybáři a je tu pohyb lidí.

Když už mluvíme o kůrovci a stavu lesů, plánujete nějakou obnovu? Případně zapojíte do ní i místní?

Letos budeme poprvé dělat společnou výsadbu dubů s místními dětmi. Maminky na jaře dostaly žaludy a měly za úkol je zasadit a řádně se o ně s potomky starat. Na podzim je potom půjdeme společně vysadit do obecního lesa.

Jaké investice v nejbližší době Číměř čekají?

Na příští rok připravujeme projekt výsadby zeleně právě v místech po zemědělském družstvu, kde jsou nyní rodinné domky. Jde o akci asi za osm set tisíc korun. Druhou akcí je pak oprava požární nádrže Kačeňák, na tu se nám podařilo získat dotaci dva miliony korun. Třetí akcí je pak nové víceúčelové hřiště, které postavíme vedle travnatého hřiště a hezky to doplní stávající sportovní areál.