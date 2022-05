Třebíčané se novinkou docela dobře baví. „Trochu mi to připomíná nekorektní humor České sody, ale určitě je to lepší, než nějaké bezzubé cancy. Rozhodně to zaujme,“ okomentoval radniční nápad Petr Doležal.

Aukce zahradních parcel v Třebíči bude na přelomu května a června

Město chce ale myšlenku rozvíjet ještě dál. „Pozvolna začínáme s kampaní Nebuď prase, pro kterou nám kreslí obrázky kreslíř z nedalekých Okříšek, Štěpán Mareš. Cílem je opět jediná věc. Aby si lidé uvědomili, že odpadky patří do košů a kontejnerů k tomu určených, ne na zem kdekoli je napadne. Máme krásné město. Město památek UNESCO. A chceme, aby tady bylo hezky,“ doplnil starosta.